Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков задержан на 48 часов

636  3
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-депутат Жогорку Кенеша Рашан Жээнбеков задержан на 48 часов и водворен в изолятор временного содержания. Информацию подтвердили в МВД КР, также об этом сообщила член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

По данным правоохранительных органов, политик задержан по делу о захвате заложников и массовых беспорядках 7-8 августа.

Накануне, 12 декабря Равшана Жээнбекова вызвали на допрос в Следственное управление МВД, которое занимается расследованием этого дела. После допроса его задержали.

Отметим, в этот же день, 12 декабря, в Жогорку Кенеше обсуждали итоги работы комиссии по расследованию событий в Кой-Таше. В своем заключении, комиссия цитировала Равшана Жээнбекова: "Сам Атамбаев не только не принял никаких мер по их освобождению (сотрудников спецподразделения ГКНБ "Альфа" - VB.KG), но еще и оказался трусом убежал и укрылся в углу своего дома. И не выходил оттуда, и не впустил нас для разговора ...".

Депутат ЖК Ирина Карамушкина на заседании заявила, что цитата политика является ложью. Якобы, он ей сказал, что будет опровергать это утверждение комиссии.

Напомниим, Равшан Жээнбеков находился в особняке экс-президента Алмазбека Атамбаева в качестве его сторонника 7 и 8 августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384009
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Равшан Жээнбеков, МВД, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Данияр
13.12.2019, 10:12

Давно нужно было этого вора и провокатора задержать и привлечь к ответственности. Также нужно закрыть его канал а то пропагандирует западную идеологию. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Марат
13.12.2019, 10:26

а хорошо сделали, его место в тюрьме

0
Цитировать
Жалоба модератору
адилет
13.12.2019, 10:54

Сейчас будут муссировать подобные небылицы, чтобы показать Атамбаева с плохой стороны. Но и эти времена пройдут, угаснет рвение силовиков. потому что им предстоит отвечать за все содеянное. А властимущие все свалят на них, простых исполнителей.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  