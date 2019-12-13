Экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков задержан на 48 часов

Экс-депутат Жогорку Кенеша Рашан Жээнбеков задержан на 48 часов и водворен в изолятор временного содержания. Информацию подтвердили в МВД КР, также об этом сообщила член политсовета СДПК Кундуз Жолдубаева.

По данным правоохранительных органов, политик задержан по делу о захвате заложников и массовых беспорядках 7-8 августа.

Накануне, 12 декабря Равшана Жээнбекова вызвали на допрос в Следственное управление МВД, которое занимается расследованием этого дела. После допроса его задержали.

Отметим, в этот же день, 12 декабря, в Жогорку Кенеше обсуждали итоги работы комиссии по расследованию событий в Кой-Таше. В своем заключении, комиссия цитировала Равшана Жээнбекова: "Сам Атамбаев не только не принял никаких мер по их освобождению (сотрудников спецподразделения ГКНБ "Альфа" - VB.KG), но еще и оказался трусом убежал и укрылся в углу своего дома. И не выходил оттуда, и не впустил нас для разговора ...".

Депутат ЖК Ирина Карамушкина на заседании заявила, что цитата политика является ложью. Якобы, он ей сказал, что будет опровергать это утверждение комиссии.

Напомниим, Равшан Жээнбеков находился в особняке экс-президента Алмазбека Атамбаева в качестве его сторонника 7 и 8 августа.