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В Самаре кыргызстанца осудили за убийство

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- Евгений Денисенко
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Прокуратурой Кировского района города Самара поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего гражданина Кыргызстана. Он обвинен в убийстве человека.

Как сообщили в надзорном органе, судебным следствием установлено, что 13 июля текущего года между кыргызстанцем и его знакомым, оба находились в квартире последнего, возник конфликт в ходе распития спиртных напитков. Хозяину жилья было нанесено металлической трубой не менее 35 ударов по различным частям тела, причинены множественные телесные повреждения. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Суд признал подсудимого виновным в совершении данного преступления. И, принимая во внимание позицию прокурора, назначил наказание в виде 10 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.


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URL: https://www.vb.kg/384012
Теги:
приговор, Россия, суд, убийство, Кыргызстан, уголовное дело
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