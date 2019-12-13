МВД задержало члена ОПГ за мошенничество

За мошенничество задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

6 декабря 2019 года в следственную службу МВД обратился гражданин Р.Т. с заявлением по факту мошеннических действий со стороны знакомых лиц по имени Сталбек, Кубан и Алмаз.

Сообщалось, что в марте 2019 года гражданин К.Т. войдя в доверие, обещая решить вопросы, связанные с покупкой контейнера на рынке "Дордой", забрал денежные средства в сумме 40.000 долларов США и после этого, не выполнив обязательства, скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 (Мошенничество) Уголовного Кодекса.

9 декабря 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках следственного поручения был задержан состоящий на учете МВД как член ОПГ 1979 г.р. К.Т.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики задержанный водворен в ИВС ГУВД.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к данным преступлениям.