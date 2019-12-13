Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МВД задержало члена ОПГ за мошенничество

161  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За мошенничество задержан член ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

6 декабря 2019 года в следственную службу МВД обратился гражданин Р.Т. с заявлением по факту мошеннических действий со стороны знакомых лиц по имени Сталбек, Кубан и Алмаз.

Сообщалось, что в марте 2019 года гражданин К.Т. войдя в доверие, обещая решить вопросы, связанные с покупкой контейнера на рынке "Дордой", забрал денежные средства в сумме 40.000 долларов США и после этого, не выполнив обязательства, скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 204 (Мошенничество) Уголовного Кодекса.

9 декабря 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках следственного поручения был задержан состоящий на учете МВД как член ОПГ 1979 г.р. К.Т.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики задержанный водворен в ИВС ГУВД.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к данным преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384014
Теги:
задержание, мошенничество, ОПГ, Кыргызстан, деньги, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  