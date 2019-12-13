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За утечку фото авто с подложными номерами наказаны сотрудники ГУОБДД

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- Оксана Гут
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СВР МВД Кыргызской Республики проведено служебное расследование по факту опубликованной в СМИ фото автомашины марки "Мерседес" с государственным номером 01KG 578 ACD и нарушения Инструкции по работе с информационными ресурсами и информационными системами по АИС "Безопасный город" Центра Мониторинга ГУОБДД МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенного служебного расследования, за допущенные нарушения и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а именно использование в неслужебных целях служебную информацию и распространение данного фото посторонним лицам, вольнонаемные -операторы Центра Мониторинга ГУОБДД МВД КР - А.А. и К.К. были уволены.

За ненадлежащий контроль над деятельностью подчиненных, в ненадлежащем исполнении своих обязанностей регламентирующих деятельность ОВД, ведомственных инструкций, приказов и распоряжений (указаний) МВД к различным видам дисциплинарных взысканий привлечены 4 должностных лица Центра Мониторинга ГУОБДД МВД КР.

Также по данному факту Следственная служба МВД КР проводит досудебное производство по ЕРПП зарегистрированное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.320 (злоупотребление) УК КР в отношении отдельных лиц Центра Мониторинга ГУОБДД МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/384016
Теги:
МВД, нарушения, Кыргызстан, ГУОБДД
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