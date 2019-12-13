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Иск к СМИ. Стамалиева: Это удар не только по имиджу президента, но и страны

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- Оксана Гут
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Пресс-секретарь президента Кыргызской Республики Толгонай Стамалиева прокомментировала вопрос с многомиллионным иском семьи Матраимовых к СМИ.

Напомним, в результате судебных разбирательств, которые только должны начаться 19 декабря, были арестованы счета таких сайтов, как "Азаттык", "Клооп" и "24.kg". Истцы требуют возместить моральный ущерб, причиненный их чести, достоинству и деловой репутации.

Приводим комментарий Толгонай Стамалиевой полностью:

- Всем известно, что президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков придерживается принципов защиты свободы слова и выступает за сильное гражданское общество.

Глава государства неоднократно подчеркивал это и во время своих выступлений, и во время встреч с представителями средств массовой информации, а также в своих интервью отечественным и зарубежным СМИ. Президент Кыргызской Республики не меняет своих убеждений в том, что именно эти факторы сыграют важную роль в развитии страны.

Любая реакция главы государства, в данном случае, может быть воспринята обществом, как попытка оказания давления на ход судебных разбирательств и решение суда. Все судебные разбирательства, в том числе и в отношении медиа, должны проходить строго в правовом поле.

Тем не менее, мы однозначно заявляем, что этот факт наносит удар не только по имиджу президента Кыргызской Республики, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны, - отметила Стамалиева.


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URL: https://www.vb.kg/384019
Теги:
президент, суд, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Толгонай Стамалиева, Арест, Райымбек Матраимов, СМИ
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