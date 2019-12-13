Сооронбай Жээнбеков: СМИ должны быть свободными

Во время своего официального визита в ОАЭ глава государства встретился с кыргызстанцами, проживающими в этой стране. Одна из участниц встречи Чолпон Абдырахманова спросила мнение президента о информации СМИ, согласно которой, супруга экс-таможенника Райымбека Матраимова владеет недвижимостью в Дубае, стоимостью более 12 млн долларов.

Сооронбай Жээнбеков ответил, что дал правоохранительным органам поручение провести расследование относительно этой информации.

- Органы работают над этим, если у вас есть факты, предоставьте их. Я дам адрес, о котором пишут журналисты, можете туда сходить и все проверить. Этим вы поможете следователям - сказал глава государства.

Кроме того, он добавил, что сила любого государства заключается в СМИ.

- СМИ должны быть свободными. В свободе слова заключается сила государства. В некоторых статьях меня тоже критикуют, я к этому отношусь спокойно, с терпением. Я читаю все расследования журналистов, и по всем озвученным фактам, даже незначительным даю поручения соответствующим органам отреагировать, - сказал Жээнбеков.