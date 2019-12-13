Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сооронбай Жээнбеков: СМИ должны быть свободными

228  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время своего официального визита в ОАЭ глава государства встретился с кыргызстанцами, проживающими в этой стране. Одна из участниц встречи Чолпон Абдырахманова спросила мнение президента о информации СМИ, согласно которой, супруга экс-таможенника Райымбека Матраимова владеет недвижимостью в Дубае, стоимостью более 12 млн долларов.

Сооронбай Жээнбеков ответил, что дал правоохранительным органам поручение провести расследование относительно этой информации.

- Органы работают над этим, если у вас есть факты, предоставьте их. Я дам адрес, о котором пишут журналисты, можете туда сходить и все проверить. Этим вы поможете следователям - сказал глава государства.

Кроме того, он добавил, что сила любого государства заключается в СМИ.

- СМИ должны быть свободными. В свободе слова заключается сила государства. В некоторых статьях меня тоже критикуют, я к этому отношусь спокойно, с терпением. Я читаю все расследования журналистов, и по всем озвученным фактам, даже незначительным даю поручения соответствующим органам отреагировать, - сказал Жээнбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384020
Теги:
ОАЭ, соотечественники, Раимбек Матраимов, расследование, СМИ, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  