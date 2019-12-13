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Нацстатком о бюджете и госдолге стран-членов ЕАЭС

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- Оксана Гут
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Национальный статистический комитет КР представил краткий анализ исполнения бюджетов и государственного долга государств - членов ЕАЭС в январе-сентябре 2019 года.

Так, согласно Нацстаткому в январе-сентябре 2019 года республиканский бюджет был исполнен с дефицитом в Кыргызской Республике и Республике Казахстан, а в России, Республиках Армения и Беларусь – с профицитом. При этом, в Кыргызской Республике и Республике Казахстан наблюдалось увеличение дефицита, а в России - профицита бюджета.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темпы роста показателей республиканского бюджета имели разнонаправленную динамику.

По состоянию на 1 октября 2019 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года в целом по ЕАЭС наблюдалось увеличение государственного долга. При этом, снижение темпов роста данного показателя наблюдалось в Республиках Армения, Беларусь и Казахстан.

В структуре государственного долга на 1 октября 2019 года в Кыргызской Республике, Республиках Армения и Беларусь преобладал внешний долг, в Казахстане и России - внутренний.

(По материалам Департамента статистики Евразийской экономической комиссии)


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URL: https://www.vb.kg/384031
Теги:
Беларусь, бюджет, долг, Казахстан, Россия, Армения, ЕАЭС, Кыргызстан
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