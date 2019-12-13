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Минкультуры запретило телевещателям выпускать в эфир канал "Апрель"

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- Оксана Гут
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Министерство культуры запретило всем телевещателям выпускать в эфир канал "Апрель". Копия официального письма распространена в соцсетях.

В нем заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков отмчечает, что на основании обращения Военной прокуратуры необходимо принять все меры по недопущению незаконного выхода в эфир телеканала "Апрель".

В свою очередь, на сайте телеканала сообщается, что "ранее Военная прокуратура запретила вещание телеканала "Апрель" в ОсОО "Цифровые технологии" на основании ареста доли канала в этой организации. Однако, на основании разрешения Минкультуры канал мог вещать на договорной основе в пакете других операторов. Теперь и это запрещено".

Также подчеркивается, что "разрешение на телевещание, выданное самим Министерством культуры, информации и туризма КР, до сих пор остается действующим. Его никто не отменял".


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URL: https://www.vb.kg/384036
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СМИ, суд, Кыргызстан, Арест
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