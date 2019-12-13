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Адвоката Атамбаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру

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- Екатерина Улитина
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Адвоката Замира Жоошева вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом сообщил он сам на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно повестке, Замир Жоошев должен явиться на допрос сегодня, 13 декабря в 17.00. Но он собирается проигнорировать повестку.

Юрист перечислил свои замечания к полученной повестке:

  1. Не указано в качестве кого я должен явиться;
  2. Не указано конкретно к какому следователю я должен явиться;
  3. В повестке не сообщают мне о моем праве прийти с адвокатом;
  4. Не указаны последствия неявки;
  5. Не указан номер телефона или адрес электронной почты следователя, куда мог бы я позвонить или написать и уведомить о причинах неявки; Не указано - конкретно по какому вопросу меня приглашают;

Ответ на последний вопрос очень важен. Поскольку адвокат в силу профессиональной тайны не может подвергаться допросу по вопросам, касающимся его подзащитного. В связи с указанными замечаниями на оформление повестки и в связи с запланированным следственными мероприятиями в ГСУ МВД я не пойду, конечно, в Военную прокуратуру, - сообщил Жоошев.

Отметим, Замир Жоошев является адвокатом экс-президента Алмазбека Атамбаева и некоторых его сторонников. Военная прокуратура расследует дела в отношении бывшего президента.


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URL: https://www.vb.kg/384038
Теги:
Алмазбек Атамбаев, прокуратура, Кыргызстан, уголовное дело, допрос, повестка
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