Адвоката Атамбаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Адвоката Замира Жоошева вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом сообщил он сам на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно повестке, Замир Жоошев должен явиться на допрос сегодня, 13 декабря в 17.00. Но он собирается проигнорировать повестку.

Юрист перечислил свои замечания к полученной повестке:

Не указано в качестве кого я должен явиться; Не указано конкретно к какому следователю я должен явиться; В повестке не сообщают мне о моем праве прийти с адвокатом; Не указаны последствия неявки; Не указан номер телефона или адрес электронной почты следователя, куда мог бы я позвонить или написать и уведомить о причинах неявки; Не указано - конкретно по какому вопросу меня приглашают;

Ответ на последний вопрос очень важен. Поскольку адвокат в силу профессиональной тайны не может подвергаться допросу по вопросам, касающимся его подзащитного. В связи с указанными замечаниями на оформление повестки и в связи с запланированным следственными мероприятиями в ГСУ МВД я не пойду, конечно, в Военную прокуратуру, - сообщил Жоошев.

Отметим, Замир Жоошев является адвокатом экс-президента Алмазбека Атамбаева и некоторых его сторонников. Военная прокуратура расследует дела в отношении бывшего президента.