Адвоката Атамбаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Адвоката Замира Жоошева вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом сообщил он сам на своей странице в социальной сети Facebook.
Согласно повестке, Замир Жоошев должен явиться на допрос сегодня, 13 декабря в 17.00. Но он собирается проигнорировать повестку.
Юрист перечислил свои замечания к полученной повестке:
Ответ на последний вопрос очень важен. Поскольку адвокат в силу профессиональной тайны не может подвергаться допросу по вопросам, касающимся его подзащитного. В связи с указанными замечаниями на оформление повестки и в связи с запланированным следственными мероприятиями в ГСУ МВД я не пойду, конечно, в Военную прокуратуру, - сообщил Жоошев.
Отметим, Замир Жоошев является адвокатом экс-президента Алмазбека Атамбаева и некоторых его сторонников. Военная прокуратура расследует дела в отношении бывшего президента.