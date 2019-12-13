Мать на камеру избивает своих детей. Соцорганы нашли ее родственников в Оше

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина избивает своих малолетних детей и снимает все на телефон. Она требует от плачущего сына, чтобы тот позвал папу.

- Зови своего отца. Скажи, что мама тебя бьет, пусть он придет, - твердит она ребенку.

По предварительным данным, от женщины ушел муж и таким способом она пытается вернуть его.

Позже сотрудникам правоохранительным органов удалось установить личность "героини" ролика. Ей оказалась мать троих детей, уроженка Ошской области 1989 г.р. По предварительным данным, 8 ноября 2019 года она выехала в Российскую Федерацию, где несколько лет трудился ее муж.

По сообщению пресс-службы Министерства труда и социального развития КР, в настоящее время социальные работники совместно с сотрудниками органов внутренних дел, айыл окмоту Узгенского района Ошской области проводят работу с родственниками этой семьи.

Отмечается, что о ходе проведения работы Министерство сообщит дополнительно.