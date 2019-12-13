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ГСБЭП со взяткой задержала начальника отдела по ДТП ГУВД Бишкека

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке задержан следователь и начальник отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУВД Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

В УГСБЭП по городу Бишкек с заявлением обратился гр. "О.М." в отношении должностных лиц следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СС ГУВД города Бишкек, а именно начальника указанного Отдела гр. "К.М." и следователя "Р.И." которые, пользуясь своим служебным положением, вымогают с заявителя взятку в виде денежных средств в размере 1 тысячи долларов США, за положительное решение вопроса связанного с прекращением досудебного производства начатого по факту наезда на пешехода.

Ранее заявитель полностью оплатил лечение, восстановил материальный и моральный ущерб пострадавшему, поле чего пострадавшим в ДТП было написано встречное заявление. Однако сотрудники СС ГУВД города Бишкека продолжая шантожировать заявителя направлением дела в суд требовали с него денежные средства и не выдавали ранее помещенное на штраф-стоянку авто заявителя.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по признаку преступления, предусмотренного ст. 326 ч. 2 п. 1 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

12 декабря 2019 года примерно в 6 часов вечера в ходе реализации следственно-оперативных мероприятий совместно с СВРБ МВД КР задержан начальник следственного отдела по расследованию ДТП СС ГУВД г. Бишкек "К.М.", при производстве обыска в служебном кабинете которого в его ежедневнике обнаружены денежные средства в размере 30 000 сом, переданные ранее заявителем "О.М.".

По итогам принятых мер, по подозрению в совершении преступления, задержанный со взяткой начальник следственного отдела по расследованию ДТП СС ГУВД г. Бишкек "К.М." водворен в ИВС ГУВД города Бишкек, до рассмотрения меры пресечения.

В настоящее время ведется досудебное производство. Прилагается видеосюжет.


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URL: https://www.vb.kg/384044
Теги:
ГУВД, коррупция, ГСБЭП, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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