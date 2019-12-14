В Москве задержали виновного в миллионных хищениях кыргызстанца

Совместными усилиями сотрудников представительства МВД КР в РФ, МВД Кыргызстана, ГУВД Бишкека и правоохранительных органов Москвы в ней найден и задержан гражданин КР, который на протяжении 16 лет находился в межгосударственном розыске за совершение преступления у себя на родине.

Как рассказали в представительстве, 62-летний О.М., уроженец Севастополя, состоящий в гражданстве Кыргызской Республики, разыскивался ее стражами порядка с 2003 года. Он обвиняется, согласно соответствующим статьям УК КР, в использовании заведомо подложного документа, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, в злоупотреблении полномочиями служащих коммерческих или иных организаций, что повлекло тяжкие последствия, а также в похищении, уничтожении, повреждении, сокрытии документов, штампов, печатей, и хищении чужого имущества в особо крупных размерах.

Установлено, что О.М., работая генеральным директором одного из предприятий, расположенного в Бишкеке, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, в декабре 2002 года, издал подложные приказы о реализации оборудования якобы в целях улучшения финансового положения завода. После чего незаконно вывез за его пределы завода материальные ценности на общую сумму почти в 4.8 миллиона сомов, а затем скрылся в неизвестном направлении.

По информации представительства МВД КР в РФ, уже проработан вопрос об отправке О.М. на родину для привлечения к уголовной ответственности.