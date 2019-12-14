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ГКНБ гарантирует журналистам "Азаттык" безопасность

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- Екатерина Улитина
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Госкомитет национально безопасности настаивает, что допрос журналистов "Азаттык", которые проводили расследование о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов, должен состояться в здании Комитета. Сами журналисты согласились общаться со следователем по видеосвязи, объяснив, что находятся за пределами Кыргызстана.

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 (Покушение на убийство) УК КР по материалам журналистского расследования.

Как ранее сообщалось, в целях обеспечения всестороннего и объективного расследования в рамках досудебного производства для дачи показаний по материалам Радио "Азаттык" будут вызваны все лица, которые указаны в журналистском расследовании и располагают какой-либо информацией, имеющей значение для расследуемого уголовного дела.

В настоящее время имеющиеся в распоряжении Радио "Азаттык" копии материалов журналистского расследования переданы в органы национальной безопасности и приобщены к материалам досудебного производства.

На допрос в качестве свидетелей будут приглашены представители СМИ, а также вызваны бывшие офицеры ГПС КР Айбек Камчыбеков и Марлис Осмонбеков, которые в 2018 году работали на КПП "Манас-аэропорт".

ГКНБ КР гарантирует обеспечение личной безопасности журналистов и их родственников на период нахождения на территории Кыргызской Республики. О ходе расследования будем

Постоянно общественность.


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URL: https://www.vb.kg/384051
Теги:
ГКНБ, СМИ, Кыргызстан, расследование, допрос
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