ГКНБ гарантирует журналистам "Азаттык" безопасность

Госкомитет национально безопасности настаивает, что допрос журналистов "Азаттык", которые проводили расследование о выводе из Кыргызстана сотен миллионов долларов, должен состояться в здании Комитета. Сами журналисты согласились общаться со следователем по видеосвязи, объяснив, что находятся за пределами Кыргызстана.

Межведомственной следственной группой проводится досудебное производство, зарегистрированное Генеральной прокуратурой КР в АИС ЕРПП по статье 39 и 130 ч.1 (Покушение на убийство) УК КР по материалам журналистского расследования.

Как ранее сообщалось, в целях обеспечения всестороннего и объективного расследования в рамках досудебного производства для дачи показаний по материалам Радио "Азаттык" будут вызваны все лица, которые указаны в журналистском расследовании и располагают какой-либо информацией, имеющей значение для расследуемого уголовного дела.

В настоящее время имеющиеся в распоряжении Радио "Азаттык" копии материалов журналистского расследования переданы в органы национальной безопасности и приобщены к материалам досудебного производства.

На допрос в качестве свидетелей будут приглашены представители СМИ, а также вызваны бывшие офицеры ГПС КР Айбек Камчыбеков и Марлис Осмонбеков, которые в 2018 году работали на КПП "Манас-аэропорт".

ГКНБ КР гарантирует обеспечение личной безопасности журналистов и их родственников на период нахождения на территории Кыргызской Республики. О ходе расследования будем

Постоянно общественность.