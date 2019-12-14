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В Бишкеке на главной площади зажгли новогоднюю елку

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- Екатерина Улитина
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На центральной площади "Ала-Тоо" состоялась традиционная церемония зажжения главной елки страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Вместе с горожанами главную елку страны зажгли мэр города Бишкека Азиз Суракматов и депутат Бишкекского городского кенеша (БГК) Лев Васильев.

Под залпы фейерверка и новогодней песни-попурри "Жаңы Жыл" горожане и гости столицы зажгли главный символ Нового года - 27-метровую новогоднюю елку.

В церемонии зажжения елки приняла участие и радиостанция "Ретро FM", которая подготовила для бишкекчан интересную концертную программу с зажигательной музыкой в исполнении эстрадных певцов: Арсена, Эркина Мукашева, Толгонай Арзыкеевой, Омара, Гульжигита Калыкова, Кайрата Примберидиева, Чолпон Талипбек и творческих коллективов.

Отметим, что установкой и оформлением новогодней елки занимались муниципальные предприятия "Тазалык", "Бишкексвет".

Программу концерта традиционно подготовило управление культуры столичной мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/384053
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек, Кыргызстан
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