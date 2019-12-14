С нового года за посылки дороже 200 евро нужно будет платить пошлину

С января 2020 года посылки из стран, не входящих в ЕАЭС, которые тяжелее 31 килограмма и дороже 200 евро будут облагаться пошлинными. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Сейчас норма беспошлинного ввоза товаров почтой для личного пользования составляет 500 евро.

"C 1 января 2020 года согласно Приложению № 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017г. № 107, на территории Евразийского экономического союза в отношении товаров для личного пользования, доставляемые перевозчиком и пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее - Союз), нормы беспошлинного ввоза будут снижены с 500 евро до 200 евро", - говорится в сообщении Таможенной службы.