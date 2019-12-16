ДТП с общественным транспортом: Пострадавшие получат компенсацию

Пострадавшие в ДТП с общественным транспортом получат компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вице-мэр столицы, ответственный за транспортную и земельную политику, Азиз Алымкулов вместе с руководителями троллейбусного и автобусного управлений держат на контроле состояние пострадавших в аварии, которые находятся в горбольнице #4. Люди получают лечение и все самое необходимое, отмечают в муниципалитете.

Накануне с утра Алымкулов провёл экстренное совещание с руководителями транспортных служб.

- Все пассажиры общественного транспорта застрахованы, так во всем муниципальном транспорте мы ежегодно страхуем посадочные места. Сейчас идут переговоры с сотрудниками страховой компании и пострадавшими. Как только будут представлены документы от сторон, страховая компания выплатит компенсации, - говорят в мэрии.

Напомним, 14 декабря вечером произошло ДТП на перекрёстке Гагарина и Термечикова, где пострадали 6 пассажиров троллейбуса, 2 - автобуса и 2 водителя легковых автомобилях. Водители "легковушек" лечатся амбулаторно, у пассажиров общественного транспорта ушибы, кроме одного- у горожанина сломана нога.

- Мы очень сожалеем о случившемся и желаем скорейшего выздоровления людям, - отмечают в муниципалитете.