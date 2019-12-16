Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

ДТП с общественным транспортом: Пострадавшие получат компенсацию

166  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пострадавшие в ДТП с общественным транспортом получат компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Вице-мэр столицы, ответственный за транспортную и земельную политику, Азиз Алымкулов вместе с руководителями троллейбусного и автобусного управлений держат на контроле состояние пострадавших в аварии, которые находятся в горбольнице #4. Люди получают лечение и все самое необходимое, отмечают в муниципалитете.

Накануне с утра Алымкулов провёл экстренное совещание с руководителями транспортных служб.

- Все пассажиры общественного транспорта застрахованы, так во всем муниципальном транспорте мы ежегодно страхуем посадочные места. Сейчас идут переговоры с сотрудниками страховой компании и пострадавшими. Как только будут представлены документы от сторон, страховая компания выплатит компенсации, - говорят в мэрии.

Напомним, 14 декабря вечером произошло ДТП на перекрёстке Гагарина и Термечикова, где пострадали 6 пассажиров троллейбуса, 2 - автобуса и 2 водителя легковых автомобилях. Водители "легковушек" лечатся амбулаторно, у пассажиров общественного транспорта ушибы, кроме одного- у горожанина сломана нога.

- Мы очень сожалеем о случившемся и желаем скорейшего выздоровления людям, - отмечают в муниципалитете.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384064
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, пострадавшие, компенсация, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  