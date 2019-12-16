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Задержанный со взяткой начальник отдела ДТП СС ГУВД Бишкека водворен в СИЗО

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- Оксана Гут
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Задержанный с поличным начальник отдела ДТП СС ГУВД Бишкека водворен в СИЗО №1. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

14 декабря текущего года ранее задержанному по подозрению в вымогательстве взятки начальнику Следственного отдела по расследованию ДТП ГУВД Бишкека гр. К.М. Первомайским районным судом применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1.

Ранее, напомним, в УГСБЭП по Бишкеку с заявлением обратился гр. О.М. в отношении должностных лиц следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУВД города Бишкек, которые пользуясь своим служебным положением, вымогают с заявителя взятку в виде денежных средств в размере 1 тысячи долларов США, за положительное решение вопроса связанного с прекращением досудебного производства начатого по факту наезда на пешехода.


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URL: https://www.vb.kg/384065
Теги:
ДТП, ГСБЭП, взятка, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, МВД
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