В Ивановке демографический взрыв, а роддом по-прежнему закрыт

В селе Ивановка в год рождается примерно 360 детей. По данным местного айыл окмоту, кроме этого, с опозданием в год-два документы на родившихся малышей получают около 20 таджикских беженцев и других мигрантов. Выходит, что каждый день на свет появляется как минимум один ребенок.

Между тем Ивановский роддом, где рожали также и жительницы многих других сел восточной зоны Ысык-Атинского района, Министерство здравоохранения закрыло больше пяти лет назад и заново открывать, судя по всему, не собирается. Роженицам ничего не остается, кроме как ехать в Кант.

На протяжении многих лет Ивановка была центром Ысык-Атинского района. После объединения в 1998 году с Кантским районом она утратила этот статус, а объединенный район с центром в Канте называется с тех пор Ысык-Атинским.

Население крупнейшего в Кыргызстане села по данным последней переписи превышает 16 тысяч человек, фактически же, как говорят в айыл окмоту, жителей здесь больше 18000. Сюда по-прежнему перебираются на постоянное место жительства многие этнические кыргызы из Таджикистана и внутренние мигранты из других регионов республики. Рождаемость в семьях очень высокая.

Школы переполнены, работают в три смены. Чтобы разгрузить среднюю школу № 1, где в классах занимаются по 45 детей, власти планируют открыть с 5 по 11 классы и сделать средней начальную школу № 3. Для этого нужно построить новый корпус и капитально отремонтировать старый. Однако построенное в 1927 году здание признано аварийным, не подлежащим ремонту, а начавшееся осенью этого года строительство заглохло. Уроки сейчас проходят в построенной несколько лет назад пристройке, а также в актовом зале айыл окмоту, который находится по соседству, и еще в одном приспособленном помещении местного самоуправления – здании бывшего загса.

Показательно, что и после постройки нового корпуса проблема не будет полностью решена. Потому что рассчитан этот корпус, также как и пристройка, на 150 учеников, тогда как в этой начальной школе обучаются уже 530 учащихся. За годы пока делали проект и копали котлован, число детей значительно увеличилось. В общем, даже без открытия 5-11 классов в будущем заниматься придется в две смены.

В крупнейшем селе страны, население которого постоянно увеличивается, нет своего клуба, большие сложности с обеспечением жителей питьевой водой. Эти и многие другие проблемы постоянно поднимаются на заседаниях айыльного кенеша, курултаях, других собраниях и встречах.

По словам главы Ивановского айыл окмоту Эркинбека Усупова, о необходимости возобновить работу роддома много раз говорили лично министру здравоохранения и губернатору. Бывший президент Атамбаев на встрече в Канте обещал решить вопрос, выделив для этого необходимые средства. Однако денег здесь так и не дождались. В курсе и нынешний глава государства, о проблеме Сооронбаю Жээнбекову сообщили, когда он был еще премьер-министром.

Жители Ивановки не только бьют во все колокола. В апреле 2015 года они организовали благотворительный марафон и собрали средства для ремонта роддома. Увы, не помогло, Минздрав инициативу не поддержал. Кстати, помещения, где на свет появлялись маленькие граждане Кыргызстана, все это время пустуют.