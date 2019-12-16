Взятка в 3 млн сомов. Адвокат задержанной заявила о судебном беспределе

11 декабря начальница Управления Судебного департамента при Верховном суде А.А. по подозрению в вымогательстве взятки в 3 млн сомов была задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ.

По версии следствия, А.А. по предварительному сговору с должностными лицами Судебного департамента получила взятку в сумме 3 млн сомов от руководителя ОсОО С.Г. за положительное решение вопроса о победе данной компании в тендере по капитальному ремонту одного из районных судов.

В редакцию VB.KG обратилась адвокат задержанной Алия Турумбекова, которая заявила о незаконном аресте ее подзащитной. Она обратилась к президенту Сооронбаю Жээнбекову с сообщением о судебном беспределе. Публикуем текст ее заявления полностью.

- Уважаемый президент, вы просите факты, и я вам их предоставляю!

В последнее время в особенности последние полгода я в письменном виде обращаюсь к Вам о принятии мер в отношении отдельных судей и прокуроров, но нет никаких ответов на мои жалобы, не говоря о том, что нет результатов проверки.

Сегодня моему возмущению нет предела, и мне стыдно за отдельных представителей Фемиды, одним из которых явился судья Бердимуратов Чынгыз Муртазакулович, ранее работавший заведующим отделом аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики! Нет, конечно, я не удивлюсь, что в отношении него не будут приняты никакие меры, а даже уверена, что он завтра также будет судействовать и будет беспредельничать, накинув на себя мантию судьи!

Вопиющий абсурдный факт произошёл 13 декабря 2019 года в Первомайском районном суде. Именно Бердимуратов Ч.М. будучи следственным судьёй рассматривал ходатайство старшего прокурора управления Генпрокуратуры КР О. Бердибаева о применении меры пресечения в виде заключения под стражу и ходатайство следователя ГКНБ КР Турумбекова Б. о признании законным и обоснованным задержание моей подзащитной.

Согласно ст. 99. Порядок задержания подозреваемого

1. Постановление о задержании подозреваемого составляется в момент доставления его в орган дознания или следствия. В орган следствия моя подзащитная прибыла 11 декабря 2019 года в 19.0 0 часов, подтверждением чего служит также протокол допроса, начатого в 19.25 часов.

Часть 3. Постановление о задержании объявляется подозреваемому и подписывается следователем или уполномоченным должностным лицом органа дознания и задержанным с указанием точного времени фактического задержания подозреваемого, а также защитником.

4. Копия постановления незамедлительно вручается задержанному и в течение 12 часов направляется прокурору.

5. До истечения 45 часов, а в отношении несовершеннолетнего подозреваемого - до истечения 21 часа с момента фактического задержания подозреваемый должен быть доставлен в суд для решения вопроса о законности и обоснованности его задержания в порядке, предусмотренном статьей 256 настоящего Кодекса.

6. Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь в случае необходимости обязаны по ходатайству стороны защиты обеспечить своевременный (не позднее 12 часов) доступ к подозреваемому, находящемуся в местах содержания задержанных, для проведения медицинского осмотра, а в случае необходимости - и к помощи врача.

Время фактического задержания моей подзащитной 19.00 часов 11 декабря, а постановление о задержании вынесено 11 декабря в 21.20 часов

Несмотря на то, что фактическое время задержания истекло в 19.00 часов процесс начался в 20.27 часов.

Перед началом процесса я в устном порядке ходатайствовала на основании ст.102 ч.2 УПК КР "Основания освобождения задержанного подозреваемого".

1. Задержанный подозреваемый подлежит освобождению по решению суда, по постановлению уполномоченного должностного лица органа дознания, следователя или прокурора, если:

2) истек установленный законом срок задержания; то есть указала, что он не может рассматривать ходатайство следователя. На что, Бердимуратов Ч. отказал, мотивируя это тем, что рассматривал другие дела, и также отказал на просьбу указать ссылку на нормы закона.

Уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь должны в обязательном порядке предоставить следственному судье доказательства, подтверждающие:

1) соответствие времени фактического задержания со временем, указанным в постановлении о задержании подозреваемого (статья 99 УПК КР);

Далее, судья Чынгыз Бердимуратов ушел в совещательную комнату в 21.15 часов, а огласил решение в 22.03 часов. То есть к этому времени истекли даже сроки, указанные в постановлении.

Кроме того, в постановлении не отражены заявленные мною ходатайства, представленные материалы, будто суд подходил без моего участия.

Прокурор О.Бердибаев будучи представителем надзорного органа не предпринял никаких мер по нарушению закона со стороны судьи, тогда как именно он должен был принимать активные действия, - высказалась Алия Турумбекова.

Адвокат рассказала, что тендер, из-за которого была задержана ее подзащитная, был объявлен 3 ноября 2017 года, 24 ноября объявили сроки подачи документации, 12 декабря озвучены итоги, а 28 декабря заключен договор и победителю тендера перечислены деньги.

- А 29 декабря того же года подрядчик якобы даёт взятку в 3 млн сомов, кто-нибудь объясните логику, зачем давать взятку, если ты уже победитель, ты уже получил деньги? – вопрошает юрист.

При этом, отмечает Турумбекова, заявление о вымогательстве взятки написано спустя два года, то есть 15 октября 2019 года.️