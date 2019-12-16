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Как отдохнут кыргызстанцы на Новогодние каникулы?

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать с 1 по 7 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, в 2020 году у кыргызстанцев будут еще одни длинные каникулы. Майские праздники в республике будут отмечать с 1 по 5 мая.

Длинные выходные организованы за счет переноса праздничных дней. Так, выходной день 24 февраля (признается выходным, поскольку 23 февраля совпадает на выходной день) – на рабочий день 2 января, выходной день 9 марта (признается выходным, поскольку 8 марта совпадает на выходной день) – на рабочий день 3 января, выходной день 23 марта  (признается выходным, поскольку 21 марта совпадает на выходной день) – на рабочий день 6 января, выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 мая совпадает на выходной день) – на рабочий день 4 мая.

По такому графику будут отдыхать государственные и муниципальные организации с пятидневной рабочей неделей. Такой же график рекомендуется установить компаниям с частной формой собственности.


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URL: https://www.vb.kg/384073
Теги:
Новый год, правительство, праздник, Кыргызстан, Отдых
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