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Президент подписал закон о запрете разработки урана и тория в КР

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 31 октября 2019 года.

Целью Закона является защита здоровья населения, земель, водных объектов, растительного и животного мира, обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, труда и отдыха окружающую среду, а также радиационной и экологической безопасности в Кыргызской Республике.

Данным Законом на территории Кыргызской Республики запрещается:

1) осуществление деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска и разведки урановых, ториевых месторождений;

2) разработка урановых, ториевых месторождений (добыча урана, тория);

3) разработка радиоактивных хвостохранилищ, горных отвалов и передача их частным лицам с целью дальнейшей разработки и содержания.

Не допускается ввоз на территорию Кыргызской Республики ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/384074
Теги:
Госгеологоагентство, закон, мораторий, президент, Кыргызстан, месторождение, уран, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Эркин
16.12.2019, 13:49

Молодчик

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Жалоба модератору
Bek
16.12.2019, 16:00

Очень хорошо.

0
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Жалоба модератору
Алик Жанузаков
16.12.2019, 16:44

Молодец, президент! Уважаю.

0
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Жалоба модератору
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