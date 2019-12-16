В Южно-Сахалинске гражданина КР осудят за драку с полицейским

Заместителем прокурора города Южно-Сахалинска (Сахалинская область) утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Кыргызстана. Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "Применение насилия опасного для здоровья, в отношении представителя власти".

Как сообщили в региональной прокуратуре, расследованием установлено, что данный гражданин был задержан за совершение административного правонарушения сотрудниками органов внутренних дел и доставлялся в УМВД России по Южно-Сахалинску. Однако при входе в отделение полиции попытался вырваться, стал оказывать сопротивление стражам порядка и одному из них нанес несколько ударов. В результате чего последний получил телесные повреждения и перелом носа.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, отметили в надзорном органе.

Следует отметить, что в последнее время в Рф ужесточилась уголовная ответственность за нападение на сотрудников правоохранительных органов. К примеру, в рамках так называемого "московского дела" (возбужденного по результатам несанционированной акции, прошедшей в российской столице 27 июля) несколько участников ее получили тюремные сроки именно по этой причине. В частности, 25-летнего Ивана Подкопаева приговорили трем годам колонии по обвинению в том, что распылил перцовый газ в сторону полицейских и росгвардейцев, 25-летнего Данилу Беглеца – к двум годам (схватил за руку полицейского и потянул), 28-летнего Кирилла Жукова – к трем годам (ударил по шлему росгвардейца), 48-летнего Евгения Коваленко – к трем с половиной годам (бросил мусорный бак в росгвардейца).