Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мэрия просит бишкекчан не воровать люки

225  3
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За последний год в Бишкеке было украдено порядка 800 люков и ливнеприемных решеток. И это – только на свежеотремонтированных дорогах. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По данным пресс-службы, от вандалов пострадали улицы Лущихина, Куюкова, Ахунбаева, Медерова, Токтоналиева, Алыкулова, Элебесова, Репина, Достоевского, Орто-Кочо и другие.

"Крадут решетки, как в отдаленных жилых массивах, так и на центральных улицах. Причем если раньше их снимали на проезжей части, то сейчас страдают и остановочные площадки, съезды с дорог.

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек неоднократно обращалось в органы внутренних дел, акимиаты и органы местного самоуправления, но до сих пор ни один люк и ни одна решетка не обнаружены, а хулиганы не найдены.

К поискам "воришек" подключились уже сами бишкекчане. Так на улице Боталиева в открытый после кражи решетки в люк упал второклассник, ушиб спину. Женщина, ставшая свидетельницей, сразу же написала заявление в милицию. И параллельно начала вести поиски сама: нашла у соседей запись с видеокамеры, на которой видно, как два злоумышленника подъехали на машине с шашкой такси, подняли решетку и погрузили ее в багажник, после чего скрылись с места преступления. Согласно данным видеозаписи, это произошло 12 ноября в 5.26 утра, похитители еще не найдены. Ждем работу правоохранительных органов.

На многих улицах подрядчик – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation (Kyrgyzstan) - устанавливала люки и решетки повторно, иногда по три, пять и даже шесть раз. Но утерянные крышки люков и ливнеприемные решетки не считаются дефектами, и теперь все затраты по их замене будут ложиться на городской бюджет – деньги налогоплательщиков.

Дорогие горожане! Пожалуйста! Не воруйте люки, ведь это очень опасно! На месте пострадавших, могут оказаться ваши близкие. Мы должны научиться жить по закону", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384085
Теги:
кража, Бишкек, ремонт дорог, МВД, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Алекс
16.12.2019, 15:56

Люки воруют для устройства перемычек в круглых вертикальных печах "контрамарках".

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нина Горобец
16.12.2019, 17:34

Надо не просить а реально наказывать есть же камеры неужели невозможно найти этих воров

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кыргызбай
16.12.2019, 17:43

"............Согласно данным видеозаписи, это произошло 12 ноября в 5.26 утра, похитители еще не найдены..........." номер авто нашли или нет?????? Это все говорится о том что власть полудемарилизованном  состоянии, мерия г. Бишкек не в состоянии привести в чувство криминального ведомства УВД по Чуйской области, ментам там нет шабашки по ходу.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  