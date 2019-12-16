Мэрия просит бишкекчан не воровать люки

За последний год в Бишкеке было украдено порядка 800 люков и ливнеприемных решеток. И это – только на свежеотремонтированных дорогах. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По данным пресс-службы, от вандалов пострадали улицы Лущихина, Куюкова, Ахунбаева, Медерова, Токтоналиева, Алыкулова, Элебесова, Репина, Достоевского, Орто-Кочо и другие.

"Крадут решетки, как в отдаленных жилых массивах, так и на центральных улицах. Причем если раньше их снимали на проезжей части, то сейчас страдают и остановочные площадки, съезды с дорог.

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек неоднократно обращалось в органы внутренних дел, акимиаты и органы местного самоуправления, но до сих пор ни один люк и ни одна решетка не обнаружены, а хулиганы не найдены.

К поискам "воришек" подключились уже сами бишкекчане. Так на улице Боталиева в открытый после кражи решетки в люк упал второклассник, ушиб спину. Женщина, ставшая свидетельницей, сразу же написала заявление в милицию. И параллельно начала вести поиски сама: нашла у соседей запись с видеокамеры, на которой видно, как два злоумышленника подъехали на машине с шашкой такси, подняли решетку и погрузили ее в багажник, после чего скрылись с места преступления. Согласно данным видеозаписи, это произошло 12 ноября в 5.26 утра, похитители еще не найдены. Ждем работу правоохранительных органов.

На многих улицах подрядчик – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation (Kyrgyzstan) - устанавливала люки и решетки повторно, иногда по три, пять и даже шесть раз. Но утерянные крышки люков и ливнеприемные решетки не считаются дефектами, и теперь все затраты по их замене будут ложиться на городской бюджет – деньги налогоплательщиков.

Дорогие горожане! Пожалуйста! Не воруйте люки, ведь это очень опасно! На месте пострадавших, могут оказаться ваши близкие. Мы должны научиться жить по закону", - говорится в сообщении столичного муниципалитета.