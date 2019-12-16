Полмиллиона подписей собрали в поддержку Садыра Жапарова

Полмиллиона подписей собрали в поддержку экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Об этом сообщил VB.KG активист Мелис Аспеков.

По его словам, активисты намерены собрать миллион подписей и передать их в аппарат президента. Ранее Садыр Жапаров обратился в комиссию с просьбой о помиловании. Однако, заявление вернули из-за нехватки документов. Сейчас адвокаты готовят новое обращение.

Кроме того, 19 декабря в Бишкеке состоится митинг в поддержку Садыра Жапарова.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров осужден на 11,5 лет за захват в заложники экс-полпреда Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева.