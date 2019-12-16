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Полмиллиона подписей собрали в поддержку Садыра Жапарова

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- Екатерина Улитина
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Полмиллиона подписей собрали в поддержку экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Об этом сообщил VB.KG активист Мелис Аспеков.

По его словам, активисты намерены собрать миллион подписей и передать их в аппарат президента. Ранее Садыр Жапаров обратился в комиссию с просьбой о помиловании. Однако, заявление вернули из-за нехватки документов. Сейчас адвокаты готовят новое обращение.

Кроме того, 19 декабря в Бишкеке состоится митинг в поддержку Садыра Жапарова.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров осужден на 11,5 лет за захват в заложники экс-полпреда Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева.


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URL: https://www.vb.kg/384087
Теги:
митинг, Бишкек, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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