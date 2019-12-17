Кыргызстан укрепит связи со странами СНГ в аграрной сфере

Расширению сотрудничества между агропромышленными комплексами стран Содружества было посвящено состоявшееся в Москве 32-е заседание Межправительственного совета по вопросам АПК СНГ. Оно состоялось на базе Министерства сельского хозяйства России.

Участие в заседании приняли руководители и полномочные представители аграрных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, а также представители Евразийской экономической комиссии, Совета Федерации РФ, Российской академии наук, Министерства науки и высшего образования РФ.

Как проинформировали в Минсельхозе РФ, собравшиеся проработали пути развития рыбохозяйственного комплекса, усиления борьбы с саранчой, укрепления сотрудничества в сферах научного обеспечения агропромышленного комплекса, сельскохозяйственного машиностроения.

К числу приоритетов отнесено также обеспечение фитосанитарной и ветеринарной безопасности стран, устранение торговых барьеров, согласование и унификация национальных методик проведения испытаний сортов и гибридов сельхозкультур, агрохимикатов, техники и оборудования.

Очередное заседание совета решено провести в 2020 году в Узбекистане.