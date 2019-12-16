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Мадумаров о выступлении Отунбаевой: Очередное позорище (видео)

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- Екатерина Улитина
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Экс-кандидат в президенты и лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров назвал экс-президента переходного периода Розу Отунбаеву самозванкой.

Эмоциональное выступление политика на пресс-конференции стало ответом на то, что Роза Отунбаева поддержала проведение феминнале в Бишкеке. Он назвал это "очередным позорищем".

- В 2010 году я говорил, кто такая Роза Отунбаева - самозванка, которая сама себя назначила президентом. Язык не поворачивается назвать ее политиком, - сказал Адахан Мадумаров.

По мнению политика, проходящая в музее скандальная выставка феминистского искусства - это дикость и варварство. В частности его возмутили предметы нижнего белья в качестве экспонатов и обнаженная женщина, представляющая художественный перформанс.

- Пусть она поедет в Лондон и попробует там сделать нечто подобное, тогда увидит, как отреагируют демократы. Во Франции пробовали сделать нечто подобное, их выступление сорвали. Вы же видите, какое в Украине отношение проявили к появлению обнаженных женщин? - сказал Адахан Мадумаров.

Кроме того, он обвинил Розу Отунбаеву в подрыве государственных интересов.

- Речь идет не только об этой ситуации, но о всей политике, которую проводит этот человек, - добавил он.

Адахан Мадумаров не забыл упомянуть, что негативно относится к попытке Розы Отунбаевой разделить кыргызстанцев на городских и сельских.

- Мы, кыргызы, все вышли из села. Пусть назовет хотя бы одного великого человека, который родился в городе, выросшего среди асфальта и бетона, на шоколадках и мороженном. Такие великие люди, как Чынгыз Айтматов, Касымали Жантошев, Тологон Касымбеков, Туголбай Сыдыкбеков и другие вышли из села. Они пили воду из арыка. Были простыми сельскими ребятами, которых так ненавидит Отунбаева. Я расцениваю поступок Отунбаевой как очередное позорище, - заключил Мадумаров.


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URL: https://www.vb.kg/384097
Теги:
Адахан Мадумаров, Роза Отунбаева, Чингиз Айтматов, права человека, Кыргызстан, политика
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