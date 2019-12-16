Бишкекчанка лишается собственного дома из-за строительства новой этажки

В редакцию VB.KG обратилась бишкекчанка Тамара Пугина, которая из-за строительства многоэтажного дома по соседству боится остаться без собственного имущества.

Владеет она небольшим домом барачного типа по улице Чокморова 81а, пересечение с улицей Московская. По семейным обстоятельствам пенсионерки с ее дочерью и внуками пришлось съехать на квартиру, а в их жилье поселилась подруга семьи, у которой тоже внуки 5-ти и 8-ми лет. С месяц назад в непосредственной близости от этого дома стройкомпания "Ихлас" активно начала подготовку к строительству нового многоэтажного здания. Спецтехникой была расчищена площадка, обозначена территория для будущего фундамента – от придомового участка отступили всего 6 метров, рассказывает женщина.

- Когда работала эта техника, у нас там дома все окна, стены дребезжали. Строители перерыли весь проход, люди сутки из дома выйти не могли. Теперь разрыли водопроводные трубы, поменяли их, а зарывать не стали, они и перемерзли. Там пожилая женщина, маленькие дети, еще одна семья рядом живет – остались без воды. Приходиться по такому холоду носить ведрами. Что это такое? – возмущается Тамара Пугина.

Женщина отмечает, что и со строительной компанией разговора не получается, и обивать пороги местных властей устала, никто, мол, решать ситуацию не берется.

- В мэрии направили мою жалобу в Свердловский акимиат, оттуда приходил представитель. На все мои вопросы ответил так: "Все равно этот дом будут сносить, часть его уже выкупили, и вам положена компенсация, только цену не завышайте". Но то, что предлагает строительная компания нас не устраивает. Да, дом саманный, но он же находится в "золотом квадрате", - сетует пенсионерка.