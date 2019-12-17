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Стало известно каких специалистов будет готовить Исламская академия

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- Екатерина Улитина
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В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ по поводу открытия Исламской академии в Кыргызстане в Госкомиссии по делам религии дали разъяснения, каких именно специалистов будет готовить новое учебное заведение.

По данным ведомства, деятельность Академии не будет направлена на обучение религии государственных и муниципальных служащих.

"Создаваемая Исламская академия в Кыргызстане будет готовить специалистов в области религии с углубленным изучением Ислама, а именно, кадров по профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования; послевузовского профессионального образования; дополнительного профессионального образования в области исламской теологии.

Основными задачами создаваемой Академии являются:

- предоставление высшего, послевузовского образования, подготовка специалистов и повышение академического потенциала в области теологии, религиоведения и смежных наук;

- научно-исследовательская деятельность, проведение экспертных и аналитических работ в области теологии, религиоведении и других наук, а также распространение современных научных знаний в обществе и религиозных сообществах;

- переподготовка и повышение квалификации религиозных деятелей с предоставлением общеобразовательных знаний в сфере социологии, права и смежных наук, а также углубленных знаний в сфере теологии и религиоведения", - говорится в сообщении Госкомиссии по делам религии.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве по строительству Исламской Академии Кыргызстана подписано в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты 12 декабря 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/384115
Теги:
вуз, ислам, Кыргызстан, Госкомиссия по делам религий
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