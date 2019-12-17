Сестра Рысбека Акматбаева ждёт "бульдозера" революции

Экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров может получить непрофильное для себя назначение и возглавить дипломатическую миссию Кыргызстана в Малайзии. Сегодня комитет по международным делам, обороне и безопасности обсуждает его назначение на этот высокий пост.

Редакция VB.KG узнала, кого раньше Бишкек отправлял в Малайзию в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла.

История дипломатических отношений

Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Малайзией установлены с1992 года. Через пять лет в Куала-Лумпуре открылось посольство Кыргызстана, а еще через несколько месяцев, в 1998 году, был назначен первый посол. Первые годы двухстороннее сотрудничество между новой демократической страной и королевством развивалось очень стремительно. До 2002 года президент КР дважды посетил Малайзию с официальным и рабочим визитом. С ответными визитами в Бишкек дважды приезжал премьер-министр королевства. Были заключены соглашения о защите инвестиций, избежании двойного налогообложения, о воздушные перелетах, визовом режиме и так далее. Малазийско-горнодобывающая компания совместно с Кара-Балтинским комбинатам собиралась начать разработку месторождения Талды-Булак Левобережный. Этим планам не суждено было сбыться, а двухсторонние отношения постепенно стихли и перешли в вялотекущий режим.

Мамбетжунус Абылов

(1998-2003)

Первый посол Кыргызстана в Малайзии. По специальности он инженер-строитель. До назначения работал министром чрезвычайных ситуаций. В 2011 году пытался баллотироваться на пост президента КР, но ЦИК отказал ему в регистрации, так как он не набрал достаточно баллов на экзамене по госязыку.

Акбар Рыскулов

(2004-2005)

Поэт, с 2014 года является Председателем Национального союза писателей

Равшан Жээнбеков

(2006-2007)

После "тюльпановой революции" Равшан Жээнбеков занял пост посла Малайзии. Его можно считать первым дипломатом в этой стране со знанием английского языка. Правда проработал он недолго и спустя несколько месяцев вернулся в Бишкек.

Жээнбек Кулубаев

(2007-2009)

Окончил Московский военный институт, Дипломатический институт МИД Китая. Сейчас возглавляет дипломатическую миссию в Казахстане.

Турсунбай Бакир уулу

(2009-2010)

Политик, который не имеет отношения к дипломатической службе. Получил должность посла после того, как был снят с должности Омбудсмена. После революции 2010 года вернулся в Бишкек и стал депутатом Жогорку Кенеша. Кстати, в этом же созыве оказался и его предшественник Равшан Жээнбеков.

Аскарбек Бешимов

2011-2012

Проработав несколько месяцев послом Кыргызстана в Малайзии Аскар Бешимов получил должность замминистра иностранных дел.

Кылычбек Султан

(2014-2016)

Основатель и бывший владелец газеты и сайта Super Info. В 2016 году заявил, что покидает пост главы дипмиссии в знак протеста против внесения поправок в Конституцию Кыргызстана. Впрочем вскоре он получил новый пост - Чрезвычайный и Полномочный посол в Южной Корее. Оттуда он также ушел со скандалом. Рассказав сначала в СМИ о неподобающем поведении кыргызстанской чиновницы, находящейся в командировке в Малайзии, а потом о нарушениях в работе посольства КР в Малайзии. Бишкек отозвал скандального посла. Позже ГКНБ действительно обнаружили финансовые и иные нарушения в работе посольств КР в Малайзии и в Корее. В том числе к этим нарушениям был, якобы, причастен и сам Кылычбек Султан. Однако, никаких обвинений ему не предъявили.

Малика Акматбаева

После ухода Кылычбека Султана посольства Кыргызстана в Малайзии работает без посла. Сейчас руководством дипмисией возложено на временного поверенного в делах Кыргызской Республики в Малазии Малику Акматбаеву. Она является магистром международного права и имеет за плечами внушительный опыт работы в структурах Министерства иностранных дел.

Вполне вероятно, что она является родной сестрой Рысбека и Тынычбека Акматбаевых. У них совпадают отчества - Абдымаликовна. Оба являлись депутатами ЖК и один из них являлся криминальным авторитетом. Братьев Акматбаевых жестоко убили в 2005 и в 2006 году.