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Торгпред России приглашает для встреч в новый офис (фото)

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- Светлана Лаптева
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Новый офис Торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике открыл посол России в КР Николай Удовиченко и заместитель Министра экономики КР Эльдар Алишеров.

В церемонии принял участие статс-секретарь Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана Айбек Акмолдоев.

Николай Николаевич Удовиченко подчеркнул значимость проводимой Торгпредством России работы по развитию российско-кыргызских торгово-экономических отношений, вклад в расширение двусторонних контактов по линии бизнеса, в том числе на региональном уровне.

- Во многом торгпредство откликается на запросы бизнеса Кыргызстана, соединяет производственные предприятия с потребителями в Кыргызстане. Разъясняет различные аспекты сотрудничества. И это то нужно в настоящий момент. Люди хотят зарабатывать сами, им нужно в этом помочь – рассказал Николай Николаевич.

Новый офис создает новые условия для проведения эффективных переговоров, встреч.

Новый офис Торгпредства располагается по адресу: г. Бишкек, ул. Игембердиева, д.1, БЦ "Аврора", 7 этаж, тел.: +996 312 979 545, 592 093, +74958702921 (доб. 27100), факс: +996 312 592 094, E-mail: bishkek@minprom.gov.ru, torgpred@torgpredkg.ru


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URL: https://www.vb.kg/384122
Теги:
торговля, Россия, Кыргызстан, Николай Удовиченко, посол
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