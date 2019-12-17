Митинг в поддержку Садыра Жапарова: Никаких требований к властям нет

19 декабря с 12.00 до 14.00 часов в сквере им. Горького состоится народное собрание, инициированное старейшинами Кыргызстана, в поддержку экс-депутата, политзаключенного Садыра Жапарова. Об этом VB.KG сообщил руководитель народного штаба в поддержку С. Жапарова Медет Букуев.

Он подчеркнул, что народное собрание носит исключительно мирный характер, более того никаких требований к властям не выдвигается.

- Единственный вопрос, который будет обсуждаться на собрании – это то, почему Садыр Жапаров до сих пор не вышел на свободу. Хотя все политзаключенные уже освобождены, - отметил Букуев.

По итогу мероприятия планируется принятие резолюции, адресованной президенту Сооронбаю Жээнбекову.

О предстоящем собрании все профильные органы оповещены. Общественная безопасность с согласия правоохранительных органов будет осуществляться совместно с народными дружинами. В их числе порядка 200-250 гражданских активистов, говорит Медет Букуев.

Сколько всего человек будут участвовать, в митинге в народном штабе пока сказать затрудняются.