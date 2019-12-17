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Алтынбек Сулайманов находится на допросе в ГКНБ по делу Саймаити

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- Екатерина Улитина
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Главу парламентской фракции "Бир Бол" Жогорку Кенеша Алтынбека Сулайманов вновь вызвали на допрос в ГКНБ. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Телеграм-канал "Короче" опубликовал фотографию депутата, направляющегося в госкомитет.

Напомним, ранее Алтынбека Сулайманова уже вызывали на допрос в ГКНБ по делу об убийстве Айеркена Саймаити. Его убили в Стамбуле 10 ноября. Через пару недель выяснилось, что Саймаити до своего убийства успел признаться журналистам, что легализовал миллионы долларов для кыргызстанских бизнесменов.


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URL: https://www.vb.kg/384132
Теги:
Алтынбек Сулайманов, ГКНБ, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Айеркен Саймаити
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