Алтынбек Сулайманов находится на допросе в ГКНБ по делу Саймаити

Главу парламентской фракции "Бир Бол" Жогорку Кенеша Алтынбека Сулайманов вновь вызвали на допрос в ГКНБ. Информацию VB.KG подтвердили в правоохранительных органах.

Телеграм-канал "Короче" опубликовал фотографию депутата, направляющегося в госкомитет.

Напомним, ранее Алтынбека Сулайманова уже вызывали на допрос в ГКНБ по делу об убийстве Айеркена Саймаити. Его убили в Стамбуле 10 ноября. Через пару недель выяснилось, что Саймаити до своего убийства успел признаться журналистам, что легализовал миллионы долларов для кыргызстанских бизнесменов.