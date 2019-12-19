Молодые кыргызстанцы примут участие в посвященных ВОВ проектах СНГ

Укрепление международного молодежного сотрудничества и реализация молодежной политики на пространстве СНГ - таковы были главные темы форума молодежных организаций стран Содружества, который проходил 12-15 декабря в Москве. Участие в нем, как сообщили в Комитете Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, приняли представители республиканских, региональных молодежных общественных организаций, лидеры молодежных движений и руководители молодежных проектов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

Этот форум, проводимый ежегодно с 2015 года, организован по инициативе Совета по делам молодёжи государств СНГ, при поддержке Ассоциации "Национальный совет молодёжных и детских объединений России" и Министерства науки и высшего образования РФ. В рамках форума были презентованы проекты, направленные на международное и межрегиональное сотрудничество в сфере молодежной политики на пространстве СНГ, работали тематические секции "Роль молодежи в достижении Целей устойчивого развития на пространстве СНГ", "Сохранение и приумножение наследия народов государств СНГ" (посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне), "Роль молодежи в цифровой повестке".

Большое внимание уделялось именно подготовке к празднованию юбилея великой Победы. Ответственный секретарь Молодежной Межпарламентской Ассамблеи (ММПА) СНГ Маргарита Сафарова ознакомила участников с планом мероприятий, посвященных этой дате. Особое внимание она уделила медиапроекту "Строки памяти", инициированному ММПА СНГ, и пригласила молодежные организации стран Содружества поддержать эту инициативу.

"Проект "Строки памяти" имеет особую ценность для молодежи Содружества. Он объединяет нас, способствует сохранению памяти об общем подвиге наших народов. И, кроме того, выполняет образовательную функцию, расширяет наши знания о национальных поэтах государств СНГ военных лет, о выдающихся современниках этих стран, пробуждает интерес к их культуре и истории", - подчеркнула Сафарова.

Старт проекта запланирован на апрель 2020 года, в социальных сетях. Он представляет собой серию поэтических видеопосланий от государств СНГ. И в каждом произведение национального поэта военных или послевоенных лет будут читать построчно на русском языке ветеран, парламентарий, известная в стране личность и представитель молодежи.