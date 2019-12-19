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Омбудсмен РФ укрепит контакты с кыргызской диаспорой

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- Евгений Денисенко
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"Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" – международная конференция под таким названием прошла 17 декабря в Москве. Она собрала свыше 80 международных участников, в том числе представителей более 20 национальных правозащитных институтов, включая институт Акыйкатчы (омбудсмена) Кыргызстана.

Подобный форум проводится уже в третий раз и организован Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации при содействии Научно-образовательного центра по правам человека. Главными темами в повестке дня конференции стали влияние интеграционных процессов на евразийском пространстве на защиту прав и свобод человека и гражданина, реализация мониторинговых механизмов национальными правозащитными институтами, проблемы защиты прав мигрантов, беженцев и лиц без гражданства.

Выступая на форуме, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула, что взаимодействие государственных правозащитников в многостороннем формате является одним из наиболее эффективных каналов гуманитарной кооперации между странами. И позволяет осуществить обмен опытом и лучшими практиками в этой области. Особое внимание омбудсмен РФ уделила защите прав мигрантов, прав человека в условиях цифровизации и проблемам экологической безопасности.

"Есть много факторов, объединяющих нас. И прежде всего – наше общее евразийское правовое пространство. Мы видим резервы роста эффективности правовой защиты граждан также в рамках евразийского интеграционного сопряжения. На продвижение и укрепление правозащитных региональных механизмов нацелена работа созданного в декабре 2017 года Евразийского Альянса омбудсменов. Статистика обращений, их увеличение свидетельствуют о его востребованности для стран-участниц Альянса", - констатировала Москалькова.

"Изначально мы придаем большое значение работе с диаспорами. Будем расширять географию таких двусторонних форматов все с большим числом стран Альянса, активно продвигать совместные посещения и приемы граждан в целях быстрой и эффективной защиты их прав", - продолжила омбудсмен РФ. И предложила сосредоточиться на ряде приоритетов, в числе которых - проблема миграции, в том числе нелегальной, гармонизация соответствующих национальных законодательств, приведение их в соответствие с международными правовыми нормами по защите прав трудящихся-мигрантов в социальной, экономической и культурной сферах.

"Назрела потребность в создании единой широкой информационной базы в границах евразийских государств, в которой, в том числе, содержались бы сведения об ограничениях на въезд нелегальных мигрантов", - заявила Татьяна Москалькова.


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URL: https://www.vb.kg/384166
Теги:
визит, омбудсмен, Россия, диаспора, Кыргызстан
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