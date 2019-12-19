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В Санкт-Петербурге встретятся президенты стран ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Стратегия развития Евразийского экономического союза до 2025 года будет рассмотрена на заседании Высшего экономического евразийского совета, которое пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Утвердить ее предстоит президентам государств-партнеров, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как рассказал на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин в ходе пресс-конференции в Москве, данная стратегия представляет собой системный программный документ, над которым в ЕЭК проводилась интенсивная работа. Стратегия включает различные направления интеграции стран ЕАЭС, начиная с промышленности, сельского хозяйства, таможни, доступа к госзакупкам и так далее и заканчивая решением продовольственной проблемы.

По словам Субботина, "это достаточно емкий документ" и определяет то, "куда и в каком формате пойдет развитие нашего Союза". Министр высказал надежду, что стратегию "удастся досогласовать со странами и на уровне президентов этот системный документ будет принят". Хотя и не исключил возможность того, что в ходе ближайшего заседания ВЭЕС этого не произойдет и потребуется внесение в документ необходимых дополнений.

Окончательная повестка саммита ВЭЕС будет утверждена накануне, на запланированном на 19 декабря заседании совета ЕЭК с участием вице-премьеров государств ЕАЭС. В повестку включено около 60 вопросов, охватывающих различные направления интеграции. Один из актуальных вопросов – о пенсионном обеспечении граждан этих стран.


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URL: https://www.vb.kg/384172
Теги:
визит, президент, Россия, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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Комментарии
кыргызбай
19.12.2019, 10:03

Корпоратив перед Новым Годом.

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