В Санкт-Петербурге встретятся президенты стран ЕАЭС

Стратегия развития Евразийского экономического союза до 2025 года будет рассмотрена на заседании Высшего экономического евразийского совета, которое пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Утвердить ее предстоит президентам государств-партнеров, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как рассказал на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин в ходе пресс-конференции в Москве, данная стратегия представляет собой системный программный документ, над которым в ЕЭК проводилась интенсивная работа. Стратегия включает различные направления интеграции стран ЕАЭС, начиная с промышленности, сельского хозяйства, таможни, доступа к госзакупкам и так далее и заканчивая решением продовольственной проблемы.

По словам Субботина, "это достаточно емкий документ" и определяет то, "куда и в каком формате пойдет развитие нашего Союза". Министр высказал надежду, что стратегию "удастся досогласовать со странами и на уровне президентов этот системный документ будет принят". Хотя и не исключил возможность того, что в ходе ближайшего заседания ВЭЕС этого не произойдет и потребуется внесение в документ необходимых дополнений.

Окончательная повестка саммита ВЭЕС будет утверждена накануне, на запланированном на 19 декабря заседании совета ЕЭК с участием вице-премьеров государств ЕАЭС. В повестку включено около 60 вопросов, охватывающих различные направления интеграции. Один из актуальных вопросов – о пенсионном обеспечении граждан этих стран.