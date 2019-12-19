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Алмазбеку Атамбаеву официально предъявили обвинение в убийстве

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- Екатерина Улитина
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Экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве командира спецназа "Альфа" Усена Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"По этому поводу МВД официально сообщает, что в рамках расследуемого досудебного производства по фактам событий в селе Кой Таш Аламединского района 7-8 августа 2019-года Следственной службой МВД Кыргызской Республики, 18-ноября 2019-года, по результатам расследования, с учетом экспертиз, в присутствии адвоката Сергея Слесарева, Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении убийства замкомандира "Альфа" ГКНБ КР У.Ниязбекова, по статье 130 (Убийство) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Ранее, министр МВД Кашкар Джунушалиев на заседании Жогорку Кенеша заявил, что баллистическая экспертиза подтвердила, что смертельный выстрел в Усена Ниязбекова был сделан из снайперской винтовки, которая числится за бывшим президентом. При этом он подчеркнул, что следствие еще выясняет кто именно произвел выстрел.


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URL: https://www.vb.kg/384174
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кашкар Джунушалиев, убийство, Кыргызстан, Кой-Таш
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Комментарии
Болотбек
19.12.2019, 11:07

Кашкар эх Кашкар. А случайно не в Кашгаре родился?

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