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Судье, освободившего Батукаева, рассмотрели меру пресечения

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- ВБ
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Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения бывшему судье Жапару Эрматову, которого обвиняют в причастности к освобождению кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в суде.

По их данным, Эрматова оставили под стражей до 22 февраля 2020 года

Напомним, по данным следствия, бывший судья Нарынского городского суда Жапар Эрматов незаконно рассмотрел 9 апреля 2013 года представление исполняющего обязанности заместителя начальника ГСИН КР №24 (СИЗО-4) об освобождении кримавторитета Батукаева, который был приговорен к 16 годам лишения свободы. Так как согласно законодательству, представление в суд имел право вносить только начальник учреждения. Судью также обвиняют в том, что он не проверил материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании у Азиза Батукаева и выпустил его на свободу, создав возможность для его выезда за границу


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URL: https://www.vb.kg/384176
Теги:
Первомайский район, суд, судья, Бишкек, Арест, Азиз Батукаев
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