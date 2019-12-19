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Лимит денежных переводов из России в КР увеличен до 150 тысяч рублей

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- Екатерина Улитина
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Максимальная сумма денежных переводов из России в Кыргызстан увеличена со 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В аппарате отмечают, что по инициативе Правительства Кыргызской Республики вопрос, связанный с ограничением денежных переводов, был рассмотрен на уровне Премьер-министров стран-участниц Евразийского экономического союза в рамках Евразийского межправительственного совета в конце октября текущего года.  

По итогам проработки данного вопроса платежной системой "Юнистрим" изменены условия отправки трансграничных переводов денежных средств в Кыргызскую Республику, в соответствии с которыми максимальная сумма таких переводов, без документального подтверждения источников происхождения, составляет 150 тыс. рублей.

Как отмечал ранее Премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев, учитывая, что данный вопрос затрагивает интересы многих наших сограждан, именно такие проблемы необходимо решать на площадке Евразийского межправительственного совета.

Отметим, что сумы свыше 150 тысяч рублей можно по-прежнему переводить по системе межбанковских переводов.


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URL: https://www.vb.kg/384178
Теги:
правительство, Кыргызстан, деньги, Мухаммедкалый Абылгазиев, Мигрант
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