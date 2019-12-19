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ИГ готовит вторжение в Центральную Азию из Афганистана - Патрушев

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- Светлана Лаптева
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"Исламское государство" готовит вторжение в Центральную Азию из Афганистана, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он выступил в Тегеране на встрече глав совбезов и советников по национальной безопасности. По словам Патрушева, ИГ продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в страны ЦА.

- За год, прошедший с нашей последней встречи, обстановка в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию ухудшения. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГ", - сказал он.

Несмотря на недавнюю операцию правительственных сил, когда удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остается, по разным данным, 2,5 - 4 тысячи радикалов, отметил Патрушев.

"Основные усилия они направляют на закрепление своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков для противодействия "Талибану" и подготовки плацдарма для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан. Оплот ИГ находится на востоке Афганистана - там сосредоточено более 1,5 тысячи джихадистов, и новые боевики все прибывают, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Их конечной целью является создание так называемого "Великого Хорасана", включающего территории Афганистана и стран ЦА", - отметил глава Совбеза РФ.


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URL: https://www.vb.kg/384185
Теги:
Афганистан, правительство, Россия, Центральная Азия, ИГИЛ, Талибан, Кыргызстан
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Комментарии
кыргызбай
19.12.2019, 14:52

То что Эмомали Рахмон пускает слух и Вы поверили, думаю пусть он по меньше планирует и проводит спец операций против своего народа.

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