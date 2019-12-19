Канат Джумагазиев: Главное - безопасная жизнь бишкекчан

Согласно данным Главного управления внутренних дел Бишкека, по анализу преступлений, совершенных в 2018 году, наиболее распространенные - квартирные и уличные кражи, грабежи и нападения. Около 20 процентов жителей столицы за последние три года сталкивались с такими видами преступлений. И большая часть из них приходится на частный сектор и новостройки Бишкека.

Однако инициированная недавно реформа Министерства внутренних дел дает о себе знать. Многие граждане уже начали наблюдать положительную динамику. Какая работа ведется милицией для того, чтобы жизнь горожан и гостей столицы была более безопасной, рассказал "Вечерке" глава ГУВД Канат Джумагазиев.

Канат Сагынович, как обстоят дела с раскрываемостью преступлений и уменьшилось ли их количество?

- В принципе тенденция неплохая. В этом году нам добавили штат следствия, а также дознавателей в районные подразделения. К тому же те следователи, которые вновь идут на службу, проходят месячные курсы в Академии МВД. Большинство резонансных дел в настоящее время уже раскрыто. Это касается и разбойных нападений. По оставшимся ведется работа.

Какие основные достижения и нововведения в работе столичной милиции вы бы хотели отметить за этот год?

- Реализован очень важный проект патрульной службы милиции (ПСМ). На сегодняшний день она обеспечивает охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения. Охвачен полностью Первомайский район, частично Свердловский. Сейчас на подходе новые сотрудники из числа гражданской молодежи. Они проходят обучение по второму этапу проекта. Мы планируем, что 26 декабря они приступят к работе.

Сколько сотрудников было отобрано в рамках первого и второго этапа?

- На первом этапе было отобрано 262 сотрудника, на втором - более 200. Как только они приступят к службе, мы сможем полноценно охватить Свердловский район и частично Ленинский. Идет в настоящее время конкурсный отбор и на третий этап. Надеемся, что в первом квартале 2020 года полноценно реализуем весь пилотный проект патрульной милиции, которая обеспечена всеми техническими средствами, горюче–смазочными материалами.

Есть ли положительная динамика в тех районах, где проект уже действует?

- Да, в тех квадратах, где патрулирует ПСМ, идет снижение уличной преступности, семейного насилия. Патрульные проводят встречи с населением в местах проживания, в школах, оставляют свои данные. И благодаря этому увеличилось количество раскрытых преступлений по горячим следам. Чувствуется большая помощь, а также разгрузка следственно–оперативных групп, так как многие мелкие происшествия берет на себя патрульная милиция.

Какова ситуация с преступностью в новостройках Бишкека? Ведь именно они стоят на первом месте по количеству криминальных фактов?

- Там, где работает ПСМ, идет снижение. По городу постоянно проводится анализ, где больше всего совершается, например, грабежей. Исходя из анализа, распределяем силы и средства, создаем следственно–оперативные группы для раскрытия преступлений и проводим профилактику. Активно в настоящее время идет работа по карманным кражам, так как они в последнее время заметно участились.

Многие граждане недовольны работой участковых сотрудников милиции. Именно на них, согласно анализу неправительственных организаций, поступает больше всего жалоб. Планируются ли какие–то преобразования в этом направлении?

- Обычно люди жалуются, что участковых трудно найти на месте, меняются номера их телефонов. Поэтому мы хотим за каждым административным участком закрепить определенный телефонный номер, который будет постоянным вне зависимости от того, будет ли там меняться участковый или нет. Все жители будут знать, что по этому номеру они всегда найдут своего участкового.

Многие городские отделы милиции расположены на достаточном отдалении друг от друга и своей территориальной принадлежности. Особенно в новостройках. Это создает неудобства для горожан...

- Мы о проблеме знаем и планируем строительство городских отделов милиции в каждом районе. Чтобы небольшой ГОМ со следственно– оперативной группой был ближе к территории, которую контролирует. Это помогло бы вовремя выезжать на вызовы. Там же будут находиться следователи и дознаватели, что тоже упростит раскрываемость преступлений. Особый акцент делаем на расположение ГОМов поближе к новостройкам. На следующий год закладываем их строительство.

К нам в редакцию часто обращаются граждане с жалобой на следователей. Пострадавших, к примеру, ограбили, они написали заявление, а работы нет. Милиция даже порой не торопится изымать записи с расположенных на месте преступления или рядом с ним видеокамер. Как вы реагируете на подобные факты?

- Все жалобы, которые поступают к нам и ко мне лично от граждан, я стараюсь брать на контроль и не снимать, пока ситуация не разрешится. Но, к сожалению, преступники не ждут, когда милиция их задержит. Многие факты требуют доказательств. Это занимает время и затрудняет реализацию. Тем не менее милиция расследует преступления. Бывает, люди благодарят за быстрое раскрытие. Но есть и сложные случаи, когда следствие длится несколько месяцев. Людям в большинстве случае важно, чтобы им вернули украденную вещь. И мы стараемся хорошо сделать свою работу. Если же жалоба обоснованна, инициируем служебное расследование, наказываем. В целом же для повышения эффективности деятельности наших сотрудников проводим с ними занятия по боевой и служебной подготовке, а также на знание законов и нормативно–правовых актов.

Какая работа ведется в плане очищения рядов от недобросовестных сотрудников, порочащих честь мундира?

- У нас есть служба собственной безопасности. По жалобам и заявлениям, которые поступают в отношении сотрудников, мы инициируем служебное расследование. Некоторых по его итогам увольняем по отрицательным мотивам.

Последним резонансным преступлением в Бишкеке стало убийство предпринимателя с рынка "Мадина". Ести ли новые подробности?

- В скором времени дело по убийству бизнесмена передадим в суд. По его раскрытию проводилась большая работа совместно с МВД, ГУВД Бишкека и РУВД Свердловского района. Помогли в раскрытии и камеры "Безопасного города". В настоящее время все подозреваемые задержаны, дали признательные показания. Среди них есть и гражданские лица, и бывшие сотрудники милиции. Преступление практически доказано. Изначально оно было спланировано с целью выкупа, но в итоге, к сожалению, закончилось убийством.

Какие планы у ГУВД на следующий год?

- Все цели будут намечены после отчета перед населением. Я буду присутствовать на нем. Все пожелания людей, озвученные во время встречи, мы заложим в план работы на следующий год. В целом же продолжим работать для того, чтобы жизнь бишкекчан была безопасной. В этом направлении мы и будем работать, прилагая все усилия. Хорошей мотивацией для этого станет и повышение с