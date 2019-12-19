В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова

Сегодня, 19 декабря, в Бишкеке проходит митинг сторонников Садыра Жапарова.

Ожидается, что в парке имени Горького собирутся порядка 500 человек из числа сторонников и родственников экс-депутата. Они просят "очистить доброе имя Садыра Жапарова".

Собравшиеся ожидают прибытия на митинг Камчыбека Ташиева.

Напомним, Садыр Жапаров осужден на 11,5 лет лишения свободы по обвинению в захвате заложника и организации массовых беспорядков в 2013 году. Несколько месяцев назад политик подал прошение о помиловании.