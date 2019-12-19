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В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 19 декабря, в Бишкеке проходит митинг сторонников Садыра Жапарова.

Ожидается, что в парке имени Горького собирутся порядка 500 человек из числа сторонников и родственников экс-депутата. Они просят "очистить доброе имя Садыра Жапарова".

Собравшиеся ожидают прибытия на митинг Камчыбека Ташиева.

Напомним, Садыр Жапаров осужден на 11,5 лет лишения свободы по обвинению в захвате заложника и организации массовых беспорядков в 2013 году. Несколько месяцев назад политик подал прошение о помиловании.


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URL: https://www.vb.kg/384190
Теги:
Камчыбек Ташиев, Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаров, митинг, Кыргызстан
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