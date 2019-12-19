ЕАБР считает "зеленую" энергетику перспективой для Кыргызстана

Выступая на очередном заседании Совета Евразийского банка развития, председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов отметил приоритеты, на которых банк хотел бы сосредоточиться в ближайшей перспективе. Эти задачи будут отражены и в новой стратегии ЕАБР, разрабатываемой сейчас с учетом потребностей стран-партнеров.

"Из нового - разработка проекта в "зеленой" энергетике, мы оцениваем ее предварительно в 600 миллионов долларов. У нас уже есть определенный опыт в этой области - солнечная энергетика, энергия ветра. Несколько проектов работают в России и Казахстане, но есть смысл тиражировать эту практику на те страны - участницы банка, которые захотели бы видеть у себя такого рода проекты", - заявил Бельянинов.

По его словам, возможности для расширения взаимодействия в этой и других сферах имеются. Инвестиционный портфель ЕАБР на 1 декабря превысил 4 миллиарда долларов, прирост в сравнении с 2018 годом составил 18 процентов (621 млн). За 11 месяцев текущего года подписано 23 новых инвестиционных проекта объемом 1,2 миллиарда долларов, охватывающих сферы энергетики (27,9 процента), инфраструктуры (22,4), финансовый сектор (15) и другие отрасли. В страновой структуре инвестиционного портфеля банка расклад такой: проекты в России составляют 42,8 процента, Казахстане – 42, Беларуси 11,2, Армении - 2,3, Кыргызстане -1,6, Таджикистане - 0,1%.

Совет Евразийского банка развития - высший орган управления, в который входит представители каждого государства - участника. От Кыргызстана - министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и министр экономики Санжар Муканбетов.

"Зеленая" (возобновляемая, или регенеративная) энергия создается из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми, по человеческим масштабам. Основной принцип использования такой энергии заключается в ее извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения. Эту энергию получают из природных ресурсов, таких как солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путем), а также из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола.