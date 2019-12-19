Российские летчики отразили в Кыргызстане атаку беспилотников

Военнослужащие российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане в ходе учения отразили условную атаку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и дронов-разведчиков в ходе учения. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в подчинении которого находится и авиабаза "Кант".

По замыслу мероприятия, три ударных и два разведывательных БЛА условного противника попытались войти в воздушное пространство жилой и административной зоны российского военного объекта для нанесения бомбового удара и фотосъемки.

Получив сигнал к действиям, расчет комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Силок" приступил к сканированию и вычислению частот управления дронами, запеленговав их координаты и каналы управления. Используя программные средства, специалисты РЭБ нарушили алгоритмы управления ударных БЛА, перехватив их управление. В ходе программно-аппаратного воздействия ударные дроны были отведены на безопасное расстояние и уничтожены.

Действия разведывательных БЛА были предотвращены огнем мобильной группы подразделения охраны на армейском вездеходе "Урал" 43206 с установленным в кузове 12,7-миллиметровым пулеметом "Утес".

Всего к учению привлекались более 300 военнослужащих, в том числе из состава подразделений РЭБ, связи, охраны и противодействия терроризму.

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств, входящих в эту организацию. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.