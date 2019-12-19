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В КР около двух тысяч лицензий бесцельно удерживаются владельцами

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- Азиз Осмонов
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В Кыргызстане в настоящее время находится "на руках" несколько тысяч месторождений. На рудные и нерудные приходится около 1 тысячи. Но действительно разрабатываются не более 350. Об этом на конференции заявил председатель центрального комитета ГМПК Эльдар Таджибаев.

- Некоторые просто удерживаются, часть, возможно, выдана недобросовестным инвесторам, отдельные держатели и вовсе выставляют их на торги. Есть даже те лицензиаты, по которым в настоящее время идут судебные процессы. Хотя Кыргызстан богат на полезные ископаемые. А ежегодные налоговые поступления от горнорудной промышленности составляют около 2,5 миллиардов долларов, - отметил Таджибаев.

Правда, улучшили ситуацию недавно принятые поправки в Закон "О недрах", считает глава ЦК ГМПК.

- В настоящее время идет процесс возвращение государству незаконно выданных лицензий. Раньше такого практически не происходило. Но благодаря изменению в законодательстве в бюджет государства стали поступать более высокие средства от горнорудной промышленности. Это в дальнейшем благоприятно скажется и на инвестиционной привлекательности страны, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/384200
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, лицензия, промышленность, экономика, недра
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