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Стала известна дата избрания лидера "Республики"

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- Виктория Гунгер
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Новый лидер "Республики" будет избран завтра, 20 декабря, в 11.00 на съезде партии. Причем, речь идет о закрытом заседании "партийцев". Об этом VB.KG сообщил источник в политобъединении.

- На съезде будут лишь самые приближенные к пока действующему главе партии Омурбеку Бабанову. В список присутствующих не включены даже отдельные представители парламентской фракции. На повестке дня единственный вопрос - переизбрание нового лидера. Причем, о назначенной на завтра дате, официально не было заявлено. Весь процесс идет тайно. Кандидата два - Мирлан Жеенчороев и Кенжебек Бокоев. Но многие уверены, что большинство голосов все же будет за первого кандидата - друга Омурбека Токтогуловича, - рассказал источник в партии.


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URL: https://www.vb.kg/384202
Теги:
выборы, партии, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан, политика, Омурбек Бабанов, Республика
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