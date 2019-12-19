Стала известна дата избрания лидера "Республики"

Новый лидер "Республики" будет избран завтра, 20 декабря, в 11.00 на съезде партии. Причем, речь идет о закрытом заседании "партийцев". Об этом VB.KG сообщил источник в политобъединении.

- На съезде будут лишь самые приближенные к пока действующему главе партии Омурбеку Бабанову. В список присутствующих не включены даже отдельные представители парламентской фракции. На повестке дня единственный вопрос - переизбрание нового лидера. Причем, о назначенной на завтра дате, официально не было заявлено. Весь процесс идет тайно. Кандидата два - Мирлан Жеенчороев и Кенжебек Бокоев. Но многие уверены, что большинство голосов все же будет за первого кандидата - друга Омурбека Токтогуловича, - рассказал источник в партии.