Мухаммедкалый Абылгазиев вновь пообещал повысить пенсии и зарплаты медикам

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на открытии после ремонта улицы Шакировой в Оше, рассказал, что правительство планирует увеличить размеры пенсий и зарплат медицинских работников.

- Были увеличены зарплаты учителям. В следующем году из государственного бюджета на эти цели дополнительно выделено 8 млрд сомов. Кроме того, планируется повышение размера оплаты труда медицинским сотрудникам, пенсий, строительство новых социальных объектов и жилья для государственных служащих. Могу сказать, что Правительство делает всё возможное для улучшения жизни каждого из вас. Как показывают цифры, это получается. При этом акцент делается не на столицу, а на регионы, прежде всего, на села. Мы намерены сделать так, чтобы молодые люди, отучившись в высших учебных заведениях, хотели вернуться в свой регион и участвовать в его развитии", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, премьер-министр отметил, что государство уделяет большое внимание строительству дорог. Так, в 2019 году построено более 700 км дорог, из них 416 км дорог с асфальтовым покрытием.

- Дороги – это зеркало экономики страны. По их состоянию можно судить об уровне жизни населения страны. В Год развития регионов и цифровизации, объявленный Президентом, за основу развития мы взяли социальную сферу. Улучшая социальную сферу, мы заботимся о населении. Взять только дороги. С момента приобретения независимости до 2010 года в стране был построен всего 661 км дорог. Вместе с тем за 2019 год построено более 700 км дорог. Из них 416 км дорог асфальтового покрытия. Таким образом, за один год отремонтировано дорог больше, чем за 19 лет. Это говорит о том, что страна взяла правильный курс на развитие", - отметил премьер-министр.

Отметим, сегодня Мухаммедкалый Абылгазиев находится в Оше с рабочей поездкой.