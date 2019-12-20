В МГУ с участием кыргызстанцев обсудили будущее евразийской интеграции

Круглый стол "Интеграция в Евразийское пространство. Будущее и перспективы" состоялся в Московском государственном университете имени М.Ломоносова. Это мероприятие приурочено к запланированному на 20 декабря в Санкт-Петербурге заседанию Высшего Евразийского экономического совета и организовано силами посольства КР в РФ, кыргызского сообщества в Москве, самого МГУ, его факультета государственного управления.

Участие в обсуждении актуальной проблематики приняли более 50 человек. В их числе - советник премьер-министра КР Кубатбек Рахимов, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, депутаты Государственной Думы Вячеслав Никонов, Иван Белеков, Ирек Зиннуров, заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, члены Коллегии (министры) Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, Эмиль Кайкиев, Нурлан Акматов, послы Армении Вартан Тоганян, Сингапура Садасиван Премжит, руководители диппредставительств Казахстана, Сербии, Узбекистана, Вьетнама, профильных департаментов ЕЭК, представители экспертного сообщества, кыргызской общественности в Москве и другие.

В своем выступлении декан факультета Государственной службы МГУ, профессор, депутат Госдумы Вячеслав Никонов отметил, что Россию и Кыргызстан связывают давние дружественные, партнерские отношения, укреплению которых способствует членство обеих стран в Евразийского экономическом союзе. А само это объединение помогает сохранять и развивать прежние и новые производственные, экономические, человеческие связи, решать актуальные интеграционные задачи.

"Совместное целенаправленное и основательное наращивание дальнейшего содержательного сотрудничества в рамках ЕАЭС и поступательное развитие тесных союзнических отношений с государствами-членами Союза является важнейшим приоритетом внешнеэкономического и внешнеполитического курса страны и кыргызского народа, о котором не раз заявлял президент Кыргызстана Сооронбай Шарипович Жээнбеков", - подчеркнул Аликбек Джекшенкулов.

"Свободолюбивый народ Кыргызстана неразрывно связывает свое будущее, благополучие и развитие с единством евразийской семьи и общей перспективой Союза. Именно поэтому Кыргызстан при поддержке народа взял осознанный и непоколебимый курс на экономическую интеграцию и строительство Евразийского экономического союза. Реализация основополагающих его принципов, таких, как свободное передвижение трудовых ресурсов, товаров, капитала и услуг нужны, как воздух, Кыргызстану, равно как и общая языковая и духовная среда", - продолжил посол.

В ходе круглого стола его участники затронули различные аспекты евразийской интеграции, остановились на проблемах, возникающих на пути ее развития, высказали предложения по поводу их преодоления. В числе озвученных инициатив - создание парламентской ассамблеи ЕАЭС, которая способствовала бы укрепления межпарламентских связей стран Союза, законодательному обеспечению совместных шагов.