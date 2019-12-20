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В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба (видео)

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- ВБ
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На Лубянке у здания ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Есть информация о погибших и пострадавших. В ФСБ сообщили о его нейтрализации, его личность устанавливают следователи. Об сообщает российское издание rbc.ru.

В районе Лубянки на площади Воровского неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова, подтвердили РБК источники в ГУ МВД Москвы. По словам одного из собеседников, при стрельбе есть погибший, другой утверждает, что человека ранили.

Информацию о стрельбе подтверждает Telegram-канал "Подъем". "Слышна стрельба и крики, людей с улицы загнали в здания", - цитирует канал слова очевидца. На видеозаписях, которые появились в Telegram-каналах и соцсетях, видно, как в сторону здания ФСБ, расположенного вблизи отделения полиции, бегут вооруженные люди. На записях слышны выстрелы и звук сирен, сотрудники полиции загоняют людей, находящихся на площади у штаб-квартиры спецслужбы, на станцию метро. На прилегающих к зданию ФСБ улицах прекратилось движение. Центр организации дорожного движения сообщает, что движение в этом районе перекрыто. "Движение в районе Большой Лубянки перекрыто. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Данные о погибших и пострадавших разнятся. По версии Telegram-канала 112, погибли трое сотрудников ФСО. Baza пишет об убитом сотруднике ГИБДД. "У нас пока нет таких данных", - заявили в пресс-службе УГИБДД по Москве на вопрос РБК о погибшем сотруднике ГИБДД.

По данным Mash, в городе введен план "Сирена", подразумевающий розыск опасных преступников. Telegram-канал 112 пишет, что объявлен план "Крепость" - сбор личного состава для защиты объекта МВД. В Москве введены усиленные меры безопасности, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия: глушат мобильную связь.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал 112 также утверждает, что стрельба началась в приемной ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Близлежащие улицы перекрыты. По информации 112, нападавших было трое, двое из них погибли, один из нападающих продолжает стрелять и ведет прицельный огонь.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о стрельбе в центре столицы. РБК направил запрос в центр общественных связей ФСБ России.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщил РБК источник в СКР. Центр общественных связей ФСБ, как передает "РИА Новости", сообщил о том, что нападавшего нейтрализовали. По словам очевидцев, в районе 19:00 мск стрельба прекратилась.


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URL: https://www.vb.kg/384214
Теги:
задержание, оружие, стрельба, Москва, МВД
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