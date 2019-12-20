Год Свиньи не в шоколаде

В конце минувшей недели в Национальном статистическом комитете состоялась пресс–конференция для журналистов. По цифрам и фактам, предоставленным специалистами, можно судить, как мы прожили этот год, что ели, с кем и чем торговали. Ситуация в экономике, сельском хозяйстве, торговле складывается более– менее стабильная. Хотя сохраняется, по статданным, замедление темпов экономического роста. Мы шоколада стали ввозить меньше!

Жизнь дорожает

- Валовой внутренний продукт с начала года, по предварительной оценке, составил более 513 миллиардов сомов. По сравнению с 2018 годом он увеличился на 4,9 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП сложился в размере 459 миллиардов сомов и вырос на 3,5 процента, - сказала заведующая отделом сводных работ и распространения статинформации Чинара ТУРДУБАЕВА.

По ее словам, объем промышленной продукции составил около 250 миллиардов сомов и стал больше, чем в предыдущем году, на 9,6 процента. На росте сказались увеличение добычи металлических руд, текстильного производства, производства основных металлов, одежды, добычи сырой нефти, природного газа и пищевых продуктов.

Хотя, судя по данным, снизилось производство нефтепродуктов, фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий.

Зато радуют успехи в сельском хозяйстве. Рост объемов отрасли составил почти два процента за счет увеличения производства продукции животноводства и растениеводства.

Строительная отрасль, судя по данным, тоже не бедствовала. Основной объем инвестиций - около 76 процентов от их общего объема - был направлен на возведение объектов по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, транспортной деятельности и на жилищное строительство.

Увеличился, по данным Чинары Турдубаевой, и оборот оптовой и розничной торговли.

Среднемесячная заработная плата повысилась на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, кроме сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, информации и связи, транспорта.

Наиболее значительное повышение зарплаты - в среднем на 10 процентов - наблюдалось в строительстве, сфере профессиональной, научной и технической деятельности, гостиничном и ресторанном бизнесе, области добычи полезных ископаемых.

Цены с начала текущего года повысились на пищевые продукты и безалкогольные напитки на четыре процента, алкогольные напитки, табачные изделия - на 4,3 процента.

Особенно подорожали свежие фрукты, крупы, свежая рыба, картофель, бараний жир, мука, рис, рыба замороженная, сухие молочные смеси. Стоимость тарифов на абонентскую плату за пользование телефоном подпрыгнула на 20 процентов, амбулаторные услуги - на 4,8 процента, услуги по пошиву одежды - почти на четыре процента, парикмахерские услуги - на 3,7 процента. В общем, жизнь дорожает.

Цены же на непродовольственные товары незначительно снизились. Наибольшее снижение цен отмечалось на горюче–смазочные материалы - на 8,4 процента (из них на бензин - на 9,1 процента, дизельное топливо - на 4,5 процента).

Максимальный рост потребительских цен зафиксирован в Баткенской области (на 5,4 процента).

Могли бы лучше торговать

- В этом году увеличились экспортные поставки за счет роста экспорта золота в 1,6 раза, доля которого в общем объеме экспортных поставок республики увеличилась с 30,4 процента до 41,8, - проинформировала заведующая отделом статистики внешней торговли Гульсара СУЛАЙМАНОВА.

По ее словам, возросли также экспортные поставки табака и табачных изделий, мяса и мясных субпродуктов, удобрений, керамических изделий, овощей, фруктов и орехов, цемента, руд и концентратов драгоценных металлов.

Однако уменьшились объемы экспорта одежды, обуви, отходов и лома медных, черных металлов, сырой нефти, стекла и изделий из него.

Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем–октябрем 2018 года обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи, одежды, обуви, химических нитей и волокон, сахара и кондитерских изделий из сахара, нефти и нефтепродуктов, пластмассы и изделий из нее.

Но отмечался рост ввозимых овощей, древесины и изделий из нее, удобрений, злаковых культур, электрических машин и оборудования, фруктов и орехов, фармацевтической продукции.

Объем взаимной торговли республики с государствами - членами ЕАЭС - в январе– октябре 2019 года составил 2185,0 миллиона долларов и по сравнению с январем–октябрем 2018 года уменьшился на 3,8 процента.

Снижение экспортных поставок в страны ЕАЭС на 2,5 процента в основном обусловлено уменьшением поставок электрических ламп накаливания, трикотажной одежды, хлопкового волокна, частей и принадлежностей для автомобилей.

Вместе с тем наблюдался рост экспорта текстильной одежды, обуви с верхом из натуральной кожи, овощей, фруктов и орехов, молока и молочной продукции и так далее.

Уменьшение импортных поступлений из стран ЕАЭС на четыре процента в основном обусловлено снижением поступлений каменного угля, табачных изделий, нефти и нефтепродуктов, природного газа, шоколада и прочих продуктов, содержащих какао.

Наряду с уменьшением объемов ввоза отдельных товаров наблюдался рост поступлений таких товаров, как древесина и изделия из нее, злаковые культуры, фармацевтическая продукция.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами - членами ЕАЭС - пришлась на Россию - 61,6 процента и Казахстан - 36,3 процента.

- Мы торгуем также с Великобританией, Китаем, Турцией, США, Германией. Из Турции идут обувь и одежда, из США кукуруза, из Узбекистана поступают овощи и удобрения, из Китая - одежда, обувь, черный металл, оборудование. Мы им отправили табачные изделия. В Иран - мясо и мясные продукты, в Великобританию отправляем золото, - уточнила завотделом Сулайманова.

Не хлебом единым

Хоть хлеб и всему, как говорится, голова, но кыргызстанцы едят его килограммами и сверх нормы.

- Ежемесячно в 1672 домашних хозяйствах на 152 счетных участках, выбранных с вероятностью, пропорциональной размеру, и расположенных на территории всех регионов, в течение 14 дней заполняется дневник ежедневных расходов на покупку продуктов питания. Их наименование, количество, единица измерения, стоимость, - пояснила Ырыскан Калымбетова, главный специалист отдела статистики домашних хозяйств. - Через 14 дней в тех же домохозяйствах проводится опрос о потреблении всех продуктов питания за эти дни.

Что можно сказать по данным опроса? Если смотреть по социально–демографическим группам населения, то энергетическая ценность потребляемых продуктов лицами пенсионного и трудоспособного возраста выше установленной нормы. Энергетическая ценность потребляемых продуктов у детей от одного до трех лет, наоборот, очень низкая. В норме они должны потреблять 1660 ккал в день, а калорийность их рациона крайне низкая - 1325 ккал. А ведь именно в этом возрасте идет формирование и физического, и психического здоровья.

Потребление жиров, кроме трудоспособного населения, также низкое в других группах населения.

Энергетическая ценность питания составила 1852 ккал в день на человека, что ниже минимальной нормы потребления на 248 килокалорий. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении белков и жиров. Энергетическая ценность продуктов питания на душу населения в Баткенской, Чуйской областях, городах Оше и Бишкеке ниже показателей среднереспубликанского значения. Лучше других питаются жители Таласской области, потом Джалал–Абадской, Ошской.

Фактическое потребление базовых продуктов питания в месяц также ниже установленной минимальной нормы. Население потребляет хлеба и хлебопродуктов на 2,4 килограмма больше установленной нормы, но при этом молока и молочных продуктов меньше на 12 кг, а потребление яиц на девять штук меньше. То же можно сказать и о потреблении рыбы и овощей и фруктов.

Более половины всех расходов в семейном бюджете уходит на питание.

Из–за плохого питания число истощенных детей от одного года до шести лет составляет восемь процентов. Особенно низкий вес детей в этом возрасте зафиксирован среди девочек - около десяти процентов.

Более половины взрослого населения имеет нормальную массу тела. Но наблюдается и склонность к избыточной массе тела и к ожирению. Избыток массы тела зафиксирован у 36 процентов взрослого населения из–за неправильного характера питания.