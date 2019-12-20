Бишкекским милиционерам рассказали о профилактике экстремизма и терроризма

Сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД г.Бишкек совместно с СПЭНМ МВД КР была проведена познавательно-профилактическая лекция среди сотрудников УВД районов и ГУВД г.Бишкек, а также для сотрудников ГУГССО МВД КР по г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Были проведены лекции на темы: "Профилактика, предупреждение и пресечение преступлений экстремистской и террористической направленности", "Предупреждение и недопущение межнациональных конфликтов" и "Особенности экстремистских и террористических организаций на территории Кыргызской Республики", "Меры принимаемые со стороны государства по противодействию экстремизму и терроризму на территории Кыргызской Республики".

Сотрудники СПЭНМ ГУВД г.Бишкек показали тематические слайды и рассказали сотрудникам милиции о существовании различных террористических и экстремистских организациях, о всевозможных методах агитации экстремистов и террористов среди молодежи и граждан. Также были озвучены правила поведения человека в различных чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи.

Помимо этого, между лекторами и сотрудниками милиции прошла беседа в виде дискуссий, во время которой были получены ответы на все задаваемые интересующиеся вопросы.