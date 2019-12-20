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Бишкекским милиционерам рассказали о профилактике экстремизма и терроризма

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- Екатерина Улитина
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Сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД г.Бишкек совместно с СПЭНМ МВД КР была проведена познавательно-профилактическая лекция среди сотрудников УВД районов и ГУВД г.Бишкек, а также для сотрудников ГУГССО МВД КР по г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Были проведены лекции на темы: "Профилактика, предупреждение и пресечение преступлений экстремистской и террористической направленности", "Предупреждение и недопущение межнациональных конфликтов" и "Особенности экстремистских и террористических организаций на территории Кыргызской Республики", "Меры принимаемые со стороны государства по противодействию экстремизму и терроризму на территории Кыргызской Республики".

Сотрудники СПЭНМ ГУВД г.Бишкек показали тематические слайды и рассказали сотрудникам милиции о существовании различных террористических и экстремистских организациях, о всевозможных методах агитации экстремистов и террористов среди молодежи и граждан. Также были озвучены правила поведения человека в различных чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи.

Помимо этого, между лекторами и сотрудниками милиции прошла беседа в виде дискуссий, во время которой были получены ответы на все задаваемые интересующиеся вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/384224
Теги:
ГУВД, экстремизм, терроризм, Бишкек
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